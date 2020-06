Réunion de médiation à Cabrières d'Avignon mercredi à propos du Criaillement d'un élévage de pintades

Car la pintade criaille selon la formule exacte.Or durant le confinement et un silence bien plus généralisé les pintades de la ferme d'élévage Poules and Co auront particulièrement été remarquées par les plus proches voisins, un couple de ressortissants britanniques qui a là sa résidence secondaire

Les plus proches voisins n'ont pas supporté d'entendre durant le confinement les pintades de cet élevage de 4000 volailles , poules et chapons dont 400 pintades. Un élevage Poules and Co pourtant installé à cet endroit en bordure de la départementale 900 depuis quatre ans. Le couple de voisins a voulu alors rassembler les riverains pour une plainte collective nécessitant alors l'intervention de la nouvelle municipalité.

Les pintades ne s'expriment qu'en groupe qu'au moment du repas ou si elles ont peur

Samantha et Manon Chauvin les éleveuses rappellent pourtant que : "les pintades s'expriment uniquement le matin lorsqu'on leur apporte à manger et sinon en journée ou la nuit elles vont se manifester en groupe uniquement si il y a un danger. Quelqu'un qui approche ou un animal et pour nous c'est rassurant par exemple pour le renard avec nos poules. Mais même pour les voisins c'est aussi un système d'alarme contre les cambrioleurs par exemple. De toute façon ce sont les adultes qui font du bruit , elles ne sont là que trois mois par an. Là on vient de les abattre et les jeunes qui les remplace n'ont quasiment pas de voix. "

Deux heures d'échange sur place avec la maire et des élus pour désamorcer la discorde

La maire élue il y a trois semaine , Dephine Prest s'est rendue sur place mercredi soir avec trois élus après avoir été saisie par le voisinage. la rencontre a duré deux heures entre des personnes pour certaines qui ne se connaissaient même pas :"Cela a été très constructif , précise t-elle, ils ont pu au moins se parler. pour le moment on en est à un statu quo. On avait envisager la solution de faire déplacer l'élevage de pintade en particulier sauf que c'est techniquement pas possible. ça induit de recréer une serre, il faut des tranchées, de l'électricité, il faut de l'eau. Cela a un coût que ne peut peuvent pas assurer les éleveuses.

Ensuite c'était très intéressant parce qu'elles ont expliqué au voisinage que les pintades adultes n'émettent du bruit que quelques mois dans l'année. De février à juin par exemple et là elles ont abattu un certain nombre de bête c'est bien plus calme avec les plus jeunes. _Pour le moment on n'a plus entendu parler de plainte à la sortie de la réunion_. On a échangé nos numéros, on était trois élus, et on les a incité en cas de soucis à pas aller s'invectiver mais à nous appeler et on se rendra sur place pour voir le problème, quoi."

La mairie de Cabrières d'Avignon aussi convenu d'installer des panneaux rappelant que le chemin d'accès à l'élevage et aux habitations riveraines est privé pour éviter l'entrée de véhicules qui suscitent la frayeur des pintades , animal très peureux, déclenchant aussitôt un concert de "criallement"!