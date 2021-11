Réunion publique tendue mais constructive sur le projet d'immeuble quartier de la Miotte à Belfort

La réunion avait pourtant mal commencé, avec la présentation du projet par le promoteur immobilier, qui a suscité de vives réactions. Certains habitants l'accusent de "défigurer" le quartier, avec cet immeuble de logements et de bureaux haut de 17 mètres, situé sur une friche, précédemment occupée par l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi. Ce terrain ayant été vendu au groupe immobilier, il n'est pas possible pour la ville de s'opposer au projet, validé par l'Architecte des bâtiments de France, Gaël Noblanc.

La cinquantaine de riverains présents s'inquiète de l'impact de ce bâtiment moderne et garni de toit-terrasses sur leur quotidien : circulation, réseau d'eau et surtout esthétique du quartier. Antonio Mendes, gérant et fondateur d'Alliance groupe Immobilier affirme que son projet n'occupe qu'un quart de la surface totale qu'il pourrait légalement occuper, et qu'il comprend un étage de moins que ce qui était prévu à la base. Ce qui ne calme pas tellement les opposants au projet. "Vous n'y vivez pas, nous, on y vit", déclare l'un d'eux.

Les riverains s'inquiètent de l'impact de ce bâtiment moderne et garni de toit-terrasses sur leur quotidien © Radio France - Nicolas Joly

Des réunions pour modifier le projet

Le maire, Damien Meslot, anime la réunion et tente tant bien que mal d'apaiser les débats. Il propose notamment que quatre habitants participent à des réunions avec l'architecte et le promoteur, pour déterminer si des aménagements sont possibles, notamment pour améliorer l'aspect esthétique et éviter les vis-à-vis, l'une des grandes craintes des riverains. La mairie va aussi faire des tests pour tenter de fluidifier la circulation et l'évacuation des eaux, deux problème soulevés par les habitants.

Antonio Mendes se dit ouvert à la discussion concernant la toiture et l'installation d'une barrière végétale pour protéger les habitations. Ce qui ne satisfait pas totalement Claudine, qui participera malgré tout à ces réunions : "La politique urbaine est justement de supprimer les gros ensembles, et là on est en train d'en créer, dans un quartier pavillonnaire. Je ne comprends pas."