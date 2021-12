Réunions de concertation sur l'éolien en Occitanie : dans le sud du Tarn, les maires se font entendre

Alors que de plus en plus de contestations montent autour de projets éoliens dans le pays, le gouvernement tente de désamorcer. Tous les préfets, et évidemment ceux de la région Occitanie, doivent organiser des réunions publiques autour de la question de l’implantation de parcs. Des réunions qui servent d’abord à partager des données. Des cartes sont dévoilées. Elles permettent de définir des zones où il est encore possible d’implanter des mâts.

Cette réunion avait lieu ce mardi 30 novembre le Tarn. Un département où il y a déjà beaucoup d’éoliennes notamment dans le sud. Il arrive en quatrième position régionale derrière l’Aude, l’Aveyron, l’Hérault (un sixième des éoliennes de la région sont dans le Tarn, un quart dans l’Aveyron).

Réunion sur l'éolien organisée par la préfecture à l'école des Mines. © Radio France - SM

Cartographie non-contraignante des zones favorables au développement éolien

Chaque préfet doit, après concertation avec les acteurs départementaux concernés, établir une "cartographie non-contraignante des zones favorables au développement éolien". Avec en ligne de mire, l'objectif national liée à la COP 26 qui est d'atteindre en 2028 une puissance de l'éolien terrestre de 33,2 gigawatts sur l'ensemble du territoire français, contre 16,5 GW en 2019.

Ces réunions, ouvertes à toute, dans tous les départements permettent de définir les zones encore disponibles pour implanter des mâts. Un partage de données dit la préfète du Tarn, Catherine Ferrier. "Le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux en matière d’éolien. La région encore plus car elle veut aller plus loin. On essaie de documenter des zones où il n’y a pas de possibilité d’implanter des éoliennes. On incite aussi à ce qu’il y ait des concertations le plus en amont possible. Parce ce qu’on sait que ce sont des sujets soumis à concertations. Et aussi pour éviter d’agir au coup par coup."

Un gisement autour de la Montagne Noire

Mais ces rencontres ne désamorcent pas forcément les tensions. Car quand on regarde les cartes diffusées, les zones disponibles sont quasiment toutes situées dans le sud de département, où sont déjà implantées la plupart des éoliennes tarnaises. Et ça ne plait pas du tout Olivier Fabre, maire de Mazamet : "C’est la prime au bétonnage. Ceux qui ont construit à tout va, qui ont multiplier les lotissements et les zones bétonnés : ils n’auront d’éoliennes. Et ceux qui ont su conservé un massif montagneux vont être eux sanctionné."

"On a l'air de considérer que dans le sud du Tarn, il n'y a que des moutons et du vent." Pascal Bugis, maire de Castres.

Et le maire de Castres, qui assistait à la réunion, est inquiet. Pascal Bugis a l’impression que l’on veut lui en mettre plus encore. "La coupe est pleine et nos doutes et nos craintes se vérifient. Quand on regarde les premières projections, on nous explique tranquillement que dans le département du Tarn, il n'y a de possibilités de développement de l'éolien que dans le sud du Tarn et plus spécialement sur les contreforts de la montagne Noire. Donc, on a l'air de considérer que le sud du Tarn, et en particulier sur le territoire de la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, il n'y a que des moutons et du vent. Et que donc, on peut développer les projets pénalisants pour l'environnement et notamment pour le côté visuel, le côté touristique et patrimonial de la Montagne Noire. Donc, on repart d'ici avec des craintes encore plus affirmées, sachant que l'État nous enferme dans un délai extrêmement court pour réagir."

Tout le monde, les maires comme le reste de la population, peut faire une observation d’ici la mi décembre. La carte du potentiel de l’éolien occitan sera établie début 2022.

Vous pouvez faire part de votre point de vue en adressant un message à la boite mail suivante d'ici la mi-décembre 2021 : consultation-eolien-occitanie@developpement-durable.gouv.fr.