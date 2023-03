Revalorisation des aides sociales, chèques énergie, trêve hivernale : ce qui change à partir du 1er avril

Comme à chaque début de mois, France Bleu fait le point sur les principaux changements. Revalorisation du RSA, de la prime d'activité, des allocations chômage, prolongation des chèques fioul et bois... ils seront nombreux en ce 1er avril 2023.

Revalorisation de certaines prestations sociales

Plusieurs prestations sociales seront revalorisées à partir du 1er avril. Ce sera le cas du RSA, de la prime d'activité, des allocations familiales ou encore de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui augmenteront de 1,6%. À titre d'exemple, le montant de l'AAH, versé à taux plein, atteindra 971,37 euros par mois .

Cette revalorisation a été calculée à partir de l'inflation, et plus précisément sur la moyenne des taux d'inflation mensuels depuis un an, soit +5,6% par rapport à avril 2022. Mais l'augmentation réelle en avril 2023 a été ramenée à +1,6% car le gouvernement a tenu compte de la hausse exceptionnelle de 4% qui avait été accordée de manière "anticipée" en juillet 2022, a indiqué le ministère des Solidarités.

Revalorisation des allocations d'assurance chômage

Les allocations d'assurance chômage vont être revalorisées de 1,9% le 1er avril, un coup de pouce exceptionnel en raison de l'inflation. Le syndicat Force ouvrière a salué "une première" car jusqu'alors, une seule revalorisation avait lieu par an au 1er juillet.

Prolongation des chèques fioul et bois

Les aides destinées aux ménages modestes se chauffant au bois ou au fioul vont être prolongées d'un mois, le gouvernement estimant que tous "ceux qui y avaient droit n'ont pas pu en bénéficier", a annoncé jeudi la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

Les ménages modestes se chauffant au fioul pourront demander cette aide comprise entre 100 et 200 euros jusqu'au 30 avril, soit un délai supplémentaire d'un mois pour les 1,6 million de foyers éligibles. Pour le chèque bois, qui va de 50 à 200 euros selon les revenus, la composition familiale et le type de combustible, la demande pourra être effectuée en ligne également jusqu'à la fin du mois de mai, soit un délai supplémentaire d'un mois pour les 2,6 millions de foyers éligibles.

La demande pour les chèque bois et fioul s'effectue en ligne sur le site chequeboisfioul.asp-public.fr .

Distribution du chèque énergie

Le chèque énergie 2023, compris entre 48 et 277 euros, sera versé à "environ 5,8 millions de ménages" à partir du 21 avril, sans démarche à effectuer de la part des bénéficiaires. Il sera adressé automatiquement par courrier "aux 20% de ménages les plus modestes, dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) est inférieur à 11.000 euros en 2021", selon le ministère de la Transition énergétique.

"On peut l'utiliser pour payer sa facture d'électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer", fioul compris, a indiqué la ministre Agnès Pannier-Runacher. Il est utilisable jusqu'au 31 mars 2024.

Fin de l’indemnité carburant

La prime carburant de 100 euros destinée à atténuer la hausse des prix à la pompe pour les plus modestes prend fin au 31 mars . Après cette date, il ne sera plus possible de la demander. Mi-février, sur les 10 millions de foyers fiscaux éligibles, près de la moitié ne l'avaient pas réclamée.

Fin de la trêve hivernale

La trêve hivernale prend fin vendredi. Il sera de nouveau possible d'expulser des locataires de leur logement à partir de samedi, après cinq mois de trêve imposée par la loi. En plein contexte d'inflation, les associations redoutent une multiplication des expulsions de locataires pour cause d'impayés de loyers.

En 2020 et en 2021, la période de trêve avait été prolongée en raison de la crise du Covid-19, diminuant nettement le nombre d'expulsions : 8.100 en 2020 et 12.000 en 2021, contre 16.700 en 2019, d'après les dernières données disponibles. Celles de 2022 ne sont pas encore connues.

Début des déclarations de revenus

Le service de déclaration en ligne des revenus de 2022, utilisé par la quasi-totalité des contribuables, ouvrira le 13 avril. Les contribuables auront ensuite jusqu'au 25 mai, 1er juin ou 8 juin, selon leur département , pour pour compléter leur déclaration pré-remplie sur le site impots.gouv.fr .