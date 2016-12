Réveillon : boire de l'alcool puis attendre avant de reprendre le volant, la "fausse bonne idée"

Si près de neuf Français sur dix prévoient de boire de l'alcool pour fêter le passage à la nouvelle année samedi soir, ils sont moins de quatre sur dix à avoir prévu des dispositions pour un retour en toute sécurité. Or, attendre plusieurs heures avant de conduire est inefficace, voire dangereux.

Près de neuf Français sur dix vont consommer de l'alcool samedi soir, pour fêter la nouvelle année. C'est ce que révèle l'étude sur l'alcool menée par deux associations, la Prévention routière et Attitude prévention. Près d'un sur deux est concerné par la question du retour en voiture, que ce soit pour lui-même ou pour son entourage.

Mais seul un peu plus d'un tiers (38%) des Français a prévu des dispositions particulières pour rentrer. Et sur cette proportion, ils sont autant (38%) à dire qu'ils prendront des mesures potentiellement dangereuses, comme attendre pour reprendre le volant, emprunter des petites routes, ou encore conduire lentement. Une fausse bonne idée. Si on a consommé trop d'alcool, "rouler les fenêtres ouvertes, boire des litres d'eau ou de café, emprunter les petites routes... Tous ces petits trucs et astuces ne sont pas efficaces"**,** prévient Anne Lavaud, la déléguée générale de la Prévention routière. Pourtant, attendre avant de reprendre le volant est la solution privilégiée par les Français, alors que 51% d’entre eux ignorent le temps nécessaire pour éliminer un verre d’alcool (une à deux heures). Enfin, 34% des Français reconnaissent avoir déjà vu une personne reprendre le volant en pensant qu’elle avait trop bu lors d’un réveillon.

- Document Prévention routière

Un réveillon particulièrement accidentogène cette année

Cette année, avec un dimanche 1er janvier, "on cumule réveillon et weekend, une configuration accidentogène", relève Anne Lavaud, qui ajoute que les conditions climatiques (froid et verglas dans l'Est du pays) ne sont pas favorables non plus. Samedi soir, plus de 6 Français sur 10 prévoient de boire 3 verres ou plus, et leur consommation moyenne sera de près de 4 verres d’alcool. Un quart des Français prévoient d’utiliser leur véhicule personnel. Parmi eux, 85% effectueront des distances inférieures à 50 km.

- Document Prévention routière

Une campagne pour inciter les Français à prévoir leur retour

Quelques jours avant le passage à la nouvelle année, les associations Prévention routière et Attitude prévention lancent une campagne de sensibilisation, pour inciter les Français à prévoir leur retour. Les solutions les plus sûres sont de désigner un capitaine de soirée qui ne boira pas, d'utiliser les transports en commun, de réserver un taxi ou un VTC ou encore de dormir sur place, rappelle la Prévention routière.