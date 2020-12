Pas de réveillon ce jeudi soir : année 2020 pourrie jusqu'au bout pour le monde de la nuit en Limousin

Couvre-feu oblige, il n'y aura pas de réveillon ce jeudi soir dans les discothèques limousines. Une situation inédite. Les professionnels de la nuit sont à l'arrêt complet depuis dix mois, et l'année 2020 aura donc été pourrie jusqu'au bout pour eux. Et c'est la mort dans l'âme qu'ils garderont leurs établissements fermés, en cette nuit de la Saint-Sylvestre, habituellement si festive.

A Bonnac-la-Côte, au Nord de Limoges, le patron du "Dancing de Maison rouge", Claude Morange aurait accueilli jusqu'à 400 personnes ce jeudi soir, une jauge habituelle dans cette discothèque créée il y a six ans. "Vous voyez, on est dans la salle, il y a les tables, les chaises, et les lustres en Cristal de Bohême" fait-il remarquer, lui qui a fondé cet établissement sélect qui accueille surtout des seniors, et qui devrait être en pleine ébullition à l'approche du réveillon. Mais cette année, "ça va rester vide" déplore-t-il, alors que normalement, à quelques heures du réveillon, "on serait en plein préparatifs, avec le son, la déco, les cotillons à installer, le bar... Et on attaquerait la soirée vers 22 heures".

On est triste pour tous ces gens qui pourraient sortir, et pour nous qui ne voyons plus de public

La Nuit de la St Sylvestre, "c'est vraiment LA grosse soirée" explique Claude Morange, "avec un public qui n'est pas forcément habitué à sortir" (en discothèque), "et qui ne sort qu'une fois par an, ce soir-là" détaille-t-il. Ce jeudi soir, Claude restera chez lui, comme ses clients. "Cette année, on est triste, pour tous ces gens qui pourraient sortir, et pour nous qui ne voyons plus de public, on est vraiment frustrés de ne plus voir tous ces gens qu'on aime bien", explique encore le dirigeant de ce club devenu une référence pour le public senior, que ce soit le samedi soir ou le dimanche après-midi.

Claude Morange, patron du Dancing de Maison rouge, en profite pour faire des travaux dans son établissement qui restera fermé ce jeudi soir © Radio France - Alain Ginestet

Mais il n'y a pas que les discothèques qui resteront muettes ce jeudi soir. Les réveillons dans les salles des fêtes ou autres lieux sont aussi annulés, ce qui pénalise les animateurs de soirées. Christophe est DJ.

Depuis 14 ans que je suis en activité, c'est la première fois que je vais passer la Saint-Sylvestre chez moi

Avec sa disco-mobile "Kriss Anim", il aurait dû animer ce jeudi soir un réveillon à Chateau-Chervix, en Haute-Vienne. Mais bien sûr, c'est annulé. "Depuis 14 ans que je suis en activité, c'est la première fois que je vais passer la Saint-Sylvestre chez moi" dit-il au micro de France Bleu Limousin. C'est bien sûr un manque à gagner financier, "moi je suis autour de 900 ou 1000 euros la prestation pour le réveillon" dit-il, mais pas seulement. "Le 31 décembre, c'est la fin d'une année et le début d'une autre, donc effectivement on avait un point d'honneur à dire cette année, on enterre 2020 et on n'en parle plus". Hélas, ce ne sera pas si simple...

Déception partagée par Jean-Marie Richard, le patron de "Sono 87", une disco-mobile basée à Oradour-sur-Vayre, qui devait lui animer un réveillon à Magnac-Laval. Mais finalement, "c'est la première fois en 21 ans que je vais rester chez moi" dit-il. C'est une perte financière également, mais cela fait surtout mal au coeur. "Emotionnellement, le réveillon est une fête très importante, car elle me remonte un peu le moral, après un mois de décembre où l'on travaille en général assez peu, elle nous remet en selle" conclut Jean-Marie, forcément déçu de ne pas être derrière les platines ce jeudi soir.

Christophe, Jean-Marie et Claude passeront le réveillon chez eux, avec leurs proches. En espérant une année 2021 de fêtes retrouvées...