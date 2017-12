A Tôtes, en Seine Maritime, l'association la Chaîne du liège récupère les bouchons et les transforme en granulats. Le liège broyé sert d'isolant thermique et phonique. L'argent récolté sert à financer des loisirs dans deux établissements accueillant des handicapés physiques.

Vous avez peut être mis des bouteilles au frais, en prévision du réveillon de la Saint Sylvestre... Une fois ouvertes, ne jetez pas les bouchons!

A Tôtes, en Seine Maritime, une association, baptisée la Chaîne du liège, les récupère et les transforme en granulats. Vous ne le saviez peut être pas mais le liège est un isolant thermique. Les granulats servent à l'isolation de combles perdues dans une maison, ils entrent aussi dans la conception de béton allégé. L'association fabrique aussi de la poudre de liège, qui est cette fois un excellent isolant phonique installée dans le mur entre des maisons mitoyennes.

Les bouchons sont triés, broyés et stockés dans l'atelier de la Chaîne du liège, à Tôtes. Le sac de 100 litres de granulats est vendu 10 euros. L'association le commercialise directement aux particuliers et dans 2 points de vente: Multimat à Bosc le Hard et Habitat écologique normand à Toussaint.

L'argent récupéré sert à financer des loisirs pour les résidents de 2 établissements, à Tôtes et Imbleville, accueillant des handicapés physiques. Avec près de 10 tonnes de bouchons collectés, la Chaîne du liège a reversé plus de 7.600 euros cette année. Parmi les loisirs financés, des sorties voiles sur le lac d'Arques la Bataille, près de Dieppe.

La liste des 165 points de collecte de bouchons de liège en Seine Maritime et dans l'Eure est fournie sur demande via le mail lachaineduliege@free.fr