Réveillon de la Saint-Sylvestre : que mangent les végans ?

Laval, France

C'est la dernier grand rendez-vous culinaire de l'année : le réveillon de la Saint-Sylvestre ! Dans vos assiettes, certainement du foie gras, du saumon, de la viande ou encore une part de bûche...

Mais cette année votre hôte sera peut-être vegan et vous proposera un repas avec uniquement des aliments d'origine végétal. À quoi s'attendre? Nous avons posé la question à Charline, traiteur végétal à Laval, elle tient également un blog de recettes vegans disponible ici.

"On peut retrouver tout ce que l'on veut, on peut avoir de la cuisine strictement vegan qui ne va pas forcément ressembler à la cuisine traditionnelle française ou bien une adaptation de nos plats les plus connus" explique Charline, elle poursuit "il peut y avoir du simili poisson pour ceux qui aiment le côté iodé , et du simili carné pour ceux qui aiment la viande".

Les plats traditionnels sont, par exemple, imités avec des champignons "notamment pour réaliser de la 'fausse viande', les champignons apportent un côté fumé. Pour le côté iodé, on utilise les algues, en les faisant mariner avec des carottes on va avoir du 'faux saumon' et avec des champignons on retrouvera les noix de Saint-Jacques".