Réveillon de Noël en Indre-et-Loire: la relative prudence des Tourangeaux

Aurons-nous un Noël "normal" cette année avec de bonnes tablées familiales ? Rien n'est moins sûr avec l'épidémie de Covid qui galope toujours un peu plus. On se souvient du "pas plus de six à table" de l'an dernier préconisé par l'Etat, entre-temps la vaccination est passée par là.

Combien serez-vous à table cette année pour les repas du réveillon et du jour de Noël ? Plus de six ? Face à l'épidémie de Covid qui repart de plus belle depuis quelques semaines, il n'est pas impossible que le gouvernement nous demande de faire à nouveau attention durant les fêtes. Y avez-vous pensé ? Nous sommes allés vous poser la question à l'heure du déjeuner dans un restaurant de la rue nationale à Tours.

Même si l'heure est aux achats de cadeaux de Noël, les Tourangeaux rencontrés ce lundi n'ont pas très envie de revivre le Noël de 2020..."on est prudent mais on vit, et puis nous avons tous la deuxième ou la troisième dose" explique cette Tourangelle qui partage son repas du midi en famille. Quelques tables plus loin, il y a une autre famille, elle vient de Langeais. Il y a là Géraldine et Jean-François, leur fillette et Manuella la grand-mère : "Nous sommes une vingtaine à table le jour de Noël avec mon papa, nous nous posons des questions, nous avons quand même un grand-père de 88 ans, donc on ne sait pas" explique Géraldine. Manuella renchérit "à moins de se faire tester avant le repas". "Nous pensions faire un Noël un peu plus tranquille cette année mais on peut voir que cela augmente de jour en jour" dit pour sa part Jean-François, "je pense que même vacciné nous ne sommes pas à l'abri, donc il faut continuer les gestes barrières".

D'autres clients du restaurant "la Taverne" rue nationale s'abritent pour leur part derrière la vaccination pour justifier du nombre de convives autour de la table le soir du réveillon ou le jour de Noël. Ils expliquent pour la plupart être prudents mais vouloir vivre en profitant de ces moments en famille.

Dans les magasins de bouche, les prises de commandes ont commencé

Depuis quelques jours, les commerces de bouche prennent les commandes pour les fêtes de fin d'année. Que ce soit les pâtissiers, poissonniers, volaillers, tous remplissent les premières fiches de clients comme Hans Krischer fromager aux halles de Tours : "les commandes de plateaux de fromages sont conséquentes avec des belles tablées, pour six, huit, 10 ou 12 personnes, cela s'annonce plutôt bien. Encore cette année, les gens ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de chaleur humaine, de convivialité, c'est ce qui nous a manqué le plus ces derniers temps".

L'an passé, les commerçants des Halles de Tours avaient battu des records de vente pour les fêtes de fin d'année. En moyenne, leur chiffre d'affaires avait bondi de +20% par rapport aux années d'avant pandémie.