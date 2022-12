Réveillon de la Saint-Sylvestre : comment rentrer chez soi en toute sécurité à Toulouse

L'alcool au volant est la première cause d'accident mortel. Un risque particulièrement accru en cette fin d'année, notamment dans la nuit du Nouvel an. Pour passer à 2023 en tout sérénité, France Bleu Occitanie vous récapitule les moyens qui s'offrent à vous pour rentrer après avoir profité du réveillon à Toulouse (Haute-Garonne) et dans les environs. Tisséo met par exemple en place un dispositif spécial.

Les transports en commun

En ce jour de Saint-Sylvestre, le métro toulousain s'adapte à votre rythme et passe en mode nuit blanche. Les lignes A et B vont rester ouvertes non-stop, toute la nuit. C'est la sixième année que Tisséo met en place ce dispositif exceptionnel . En 2017, la première année de la mise en œuvre, Tisséo avait enregistré 19.000 personnes supplémentaires.

Les horaires de la ligne 1 du tramway sont prolongés, tout comme ceux de quinze lignes de bus, des Linéo pour la plupart : L1 , L2 , L3 , L4 , L5 , L6 , L8 , L9, L10, 18, 39, 44 , 78 , 79 et 106.

Les taxis, VTC, Uber...

Si vous passez le 31 un petit peu plus loin dans l'agglomération, en boîte de nuit par exemple, sachez qu'au moins une cinquantaine de taxis seront opérationnels. Tout comme la concurrence, les VTC, Uber etc. Une nuit parfois prospère. Certains peuvent réaliser un chiffre d'affaires de 800 euros en seulement dix/quinze courses. La demande étant forte, préparez-vous à payer plus, et peut-être à attendre un petit peu plus que d'habitude.

En tout cas le 31, c'est une nuit au cours de laquelle Didier, taxi à Toulouse, a toujours apprécié travailler : "2023 sera ma 43e année, alors j'en ai vu des clients vous savez ! Mais ceux du 31 sont différents du reste de l'année. Je vais ramener des jeunes, des groupes de plus 30/40 ans. Et je vous l'assure, tous sont sympathiques".

Rentrer par ses propres moyens

Sinon, vous pouvez bien sûr rentrer par vos propres moyens. La sécurité routière liste plusieurs solutions. Le capitaine de soirée, Sam, une personne désignée au début de la soirée, qui s'engage à ne pas boire pour conduire au retour.

Vous pouvez aussi dormir sur place, dans la mesure du possible. "Pas seulement une petite sieste de deux heures", rappelait la semaine dernière Mickaël Bonsens sur France Bleu Occitanie, commandant de gendarmerie et patron de l'escadron de sécurité routière en Haute Garonne. "Il faut du temps pour que l'alcool soit ingéré". Quoi qu'il arrive, soufflez dans un éthylotest avant de prendre le volant, cela vous évitera au passage une contravention.