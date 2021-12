Réveillon du 31 décembre : certains restaurants ne proposent que de la vente à emporter

Contrairement à l'an passé, les restaurants peuvent ouvrir pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais certains établissements resteront fermés et ne proposeront que de la vente à emporter : un choix plus ou moins délibéré, qui correspond à une réelle demande.

Cette année, les restaurants peuvent ouvrir pour le réveillon du 31 décembre (à condition de respecter l'interdiction de danser prise par un arrêté préfectoral) - ce n'était pas le cas l'an passé, en raison de la crise sanitaire. Mais le Covid étant toujours là, certains restaurateurs préfèrent encore une fois ne pas faire de service à table et ne proposer que des menus à emporter.

On avait peur qu'il y ait trop d'annulations"

Ce choix, Valérie Beaudouin, la responsable du Cabinet Vert à Orléans, l'a fait à la mi-décembre, pas forcément de gaité de cœur. "En fait, on a eu une cascade d'annulations en décembre, 180 désistements, explique-t-elle, pour cause de Covid ou de cas-contacts. A la mi-décembre, on s'est dit qu'à ce rythme, ce serait trop risqué d'ouvrir le soir de la Saint-Sylvestre et on s'est reporté sur une formule de vente à emporter, comme l'an passé."

On s'active dans les cuisines du Cabinet Vert à Orléans pour préparer le menu à emporter du Réveillon du 31 décembre © Radio France - François Guéroult

Un menu à 45 euros est ainsi proposé - avec, entre autres possibilités, des ravioles de tourteau, des gambas rôties et des babas au café - une soixantaine de commandes ont été passées. "Les clients ont vraiment répondu présents, se réjouit Valérie Beaudouin, certains se sont peut-être souvenus de l'année dernière, nous avions eu de très bons échos, les gens nous ont dit que les saveurs étaient bien restituées lors du réchauffement. Même si je considère que ce n'est pas notre cœur de métier, on s'adapte ; de toute façon, on ne fait que ça, s'adapter..." Le Cabinet Vert rouvrira en service classique le 6 janvier.

Une façon de remercier nos clients fidèles"

Autre expérience, celle d'Eric Bouton, le chef de La Laurendière à Olivet. Cela fait une douzaine d'années que son restaurant est fermé pour le réveillon du 31 décembre. Mais désormais, il concocte pour cette occasion un menu à emporter - à 35 euros. "Nous ne nous sommes lancés dans la vente à emporter qu'en avril 2020, lors du premier confinement, raconte-t-il. Au départ, on ne savait pas trop où on allait. Mais depuis, on n'a jamais arrêté, même lorsqu'on a rouvert ! Nous nous sommes aperçus que nous avons des fidèles qui viennent chaque semaine retirer un menu à emporter ; et tant qu'il y aura le Covid, on peut penser qu'il faut conserver ce système."

Eric Bouton a bien sûr une formule améliorée pour les fêtes (avec pour ce soir des coquilles Saint-Jacques, du chapon aux trompettes de la mort et une tarte aux clémentines) : "Certaines personnes ont besoin d'une prestation de ce type, note-t-il. Bien sûr, c'est pour nous une organisation différente et cela entraîne certaines contraintes ; mais cela nous permet aussi de remercier tous ceux qui nous suivent depuis le début de la crise sanitaire." Le restaurant La Laurendière sera en revanche bien ouvert le midi pour le samedi 1er janvier.