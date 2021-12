Réveillon du 31 décembre en petit comité dans l'Yonne

On va trinquer pour le réveillon du Nouvel An, mais en petit comité

Les discothèques sont fermées depuis début décembre et il est interdit de danser dans les bars et les restaurants. En complément le préfet de l'Yonne interdit également, par arrêté, la danse dans les salles des fêtes, et les salles polyvalente pour les nuits du 31 décembre au 2 janvier. Alors on fait quoi ce soir pour le réveillon du 31 décembre ?

Que fait-on pour le réveillon du Nouvel An ? Copier

Un réveillon entre copines

Et bien il semble que pour la majorité d'entre vous, le réveillon va se passer en petit comité. C'est du moins ce que disent des personnes interrogées par France Bleu dans les rues d'Auxerre. " Moi je vais faire le réveillon avec une copine. On va faire des jeux, on va regarder la télé et puis un bon petit repas."

Ou en famille

Pour d'autres ce sera en famille. "Frère, sœur, parents et c'est tout. Faire la fête avec beaucoup de monde c'est compliqué en ce moment avec le Covid. On ne sait pas toujours qui est vacciné. Moi ma mère est malade, on peut pas se permettre d'être avec beaucoup de monde."

Certains ont même refusé une invitation, comme cette jeune femme et son compagnon. "On nous a proposé une soirée à 16 personnes, on a dit non merci. Il faut quand même faire attention un minimum."

Que mange-t-on pour le réveillon du Nouvel An ? Copier

Un réveillon dans l'avion direction le Canada

Il y a aussi l'exemple de ce jeune homme qui ne sait pas encore ce qu'il va faire ce soir. " C'est la peur du Covid. De l'avoir et puis de le redonner à tout le monde après. De base j'étais invité à une soirée avec une quinzaine de personnes. Je verrais bien si j'y vais ou pas."

Mais la palme du réveillon revient certainement à cette jeune femme. "Moi je prends l'avion et je pars au Canada pour 10 mois. Donc, réveillon dans l'avion. " Avec champagne offert par la compagnie pour la nouvelle année.