Réveillon du Nouvel An en Côte-d'Or : le cabaret Odysséo quasi complet son directeur entre "joie et stress"

Le réveillon du 31 approche à grands pas, et pour certains ce sera paillettes et dîner spectacle! Sur les bords du lac Kir à Plombières-lès-Dijon, le cabaret Odysséo affiche quasiment complet malgré la défection de nombreux groupes. Son directeur oscille entre bonheur de pouvoir ouvrir et stress.

L'établissement affiche quasi complet, mais à deux jours du réveillon du Nouvel An, le directeur du cabaret Odysséo sur les bords du Lac Kir oscille entre bonheur et stress. "On est dans un bon état d'esprit parce qu'on est là pour vendre du rêve et permettre aux gens de terminer l'année en s'amusant", explique Christophe Gonnet, "mais on est aussi en pression et en tension car on le voit chez des confrères qui ont des problèmes avec des artistes touchés par le Covid-19 et on a peur de ça aussi."

Vigilance et consignes aux artistes

Contrairement à l'an passé, l'établissement est ouvert le soir du 31 janvier, et va proposer une soirée repas-spectacle de fête, "même si on ne pourra pas danser", précise le PDG d'Odysséo. Et si les groupes ont majoritairement annulé leurs réservations, "ce sont les particuliers qui ont sauvé cette soirée en réservant leurs places", poursuit Christophe Gonnet. Sur les 221 places que compte le cabaret, 193 sont réservées, ce qui donne le sourire au gérant même si le stress n'est jamais très loin, "je donne des consignes aux artistes, je leur demande de rester le moins possible en contact avec des personnes à l'extérieur, on doit rester vigilant."

Optimisme pour 2022

Christophe Gonnet s'attend à un début d'année 2022 compliqué, "les mois de janvier et février ne seront pas des bons mois car les groupes ne prendront pas de risques et ont déjà annulé, mais on espère que ça va repartir et que tout va rentrer dans l'ordre." Le directeur d'Odysséo reste optimiste, "on va bien finir par trouver des solutions, on a toujours su s'adapter et la clientèle va revenir, elle en a envie."

Si vous êtes intéressé, sachez qu'il reste encore une vingtaine places pour le réveillon du Nouvel An. Prix de la soirée, 195 euros pour un dîner-spectacle jusqu'au bout de la nuit.