Réveillon du nouvel an à Poitiers : un homme percute des câbles électriques, fin de la fête à la Grand Goule

À Poitiers, l'année 2023 a commencé avec un peu de frustration pour une cinquantaine de fêtards de la Grand'Goule, l'emblématique boîte de nuit, dans le quartier de la cathédrale. En plein réveillon du nouvel an, une panne d'électricité est survenue vers 00h30 dans l'établissement et plusieurs habitations alentour. D'après la police, un conducteur ivre âgé d'une vingtaine d'année a percuté une gouttière et des câbles électriques avec sa voiture dans la rue des Carolus, à côté de la boîte de nuit.

ⓘ Publicité

La Grand'Goule plongée dans le noir

Les fêtards commençaient à peine à danser, juste après le passage à la nouvelle année quand l'établissement s'est brusquement retrouvé dans le noir, et privé de musique ! Au début, tout le monde pense que la panne est l'affaire de quelques minutes. Mais l'attente se fait de plus en plus longue. Au bout d'une heure, les responsables ne parviennent toujours pas à remettre la musique et les spots en route. Les jeunes quittent petit à petit l'établissement, en quête d'un endroit où finir la soirée.

Selon nos informations, une partie du quartier de la cathédrale s'est retrouvé sans électricité durant plusieurs heures après l'accident. Le suspect a été rapidement interpellé par la police. Les tests d'alcoolémie se sont révélés positifs. Une enquête est en cours.