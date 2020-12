Dans les Pyrénées-Orientales, la vente d'alcool fort est interdite depuis mercredi soir et jusqu'à vendredi matin. Plusieurs départements ont aussi mis en place des restrictions sur la vente et la consommation d'alcool ce 31 décembre.

Réveillon du Nouvel An : la vente d'alcool interdite dans plusieurs départements

"A consommer avec modération"... si vous avez eu le temps de faire vos achats. Depuis hier soir 20h, la vente d'alcool fort (+ de 18°) est interdite dans les Pyrénées-Orientales "pour l'ensemble des établissements et commerçants" indique la préfecture, afin de lutter contre les éventuels "troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique". La mesure restera en vigueur jusqu'à 8h vendredi matin.

En Ille-et-Vilaine, tous les alcools sont interdits à la vente à partir de 16h et jusqu'à vendredi 14h, "dans tous les établissements de distribution alimentaire tels que les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes, les établissements de libre-service ainsi que dans les rayons alimentaires des magasins dont l'activité principale n'est pas la vente alimentaire". Dans l'arrêté publié, la préfecture estime que "l'alcoolisation, qui conduit à un relâchement des gestes barrières, pourrait contribuer à accélérer la circulation du virus SARS-Cov-2".

Décision similaire dans le département voisin des Côtes d'Armor, à partir de 18h et jusqu'à demain 8h, "pour que la période ne soit pas endeuillée par la survenue d’accidents et pour _prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public et d’infractions au couvre-feu_".

Pas de consommation sur la voie publique

La consommation d'alcool sur la voie publique sera également interdite dans le département breton, tout comme dans le Cher entre 17h et 6h samedi.

Dans le Gard, l'arrêté préfectoral va même jusqu'au 3 janvier à 6h, mais il ne concerne que les "débits de boissons temporaires" comme les "buvettes" tenues par des "associations pour valoriser certaines manifestations"