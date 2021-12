Réveillon du Nouvel An : "Pouvoir célébrer 2022 tout en ayant des limites" justifie le sous-préfet de Bayonne

Le sous-préfet de Bayonne a justifié les mesures prises avant le Nouvel An 2022 ce vendredi 31 décembre, notamment la fermeture de tous les établissements recevant du public à 2 heures du matin.

Le sous-préfet de Bayonne, Philippe Le Moing-Surzur, revenait ce vendredi 31 décembre sur France Bleu Pays Basque sur les dernières mesures sanitaires annoncées dans les Pyrénées-Atlantiques pour lutter contre la progression du Covid-19. Parmi lesquelles la fermeture de tous les établissements recevant du public à 2 heures du matin la nuit du Nouvel An. Pour l'occasion, une centaine de policiers et de gendarmes seront sur le pont au Pays basque afin d'effectuer les contrôles sur les routes et des restaurants, bars et autres salles des fêtes.

France Bleu Pays Basque : Pourquoi ne pas avoir préconisé un couvre feu si la situation est aussi critique ?

Philippe Le Moing-Surzur : C'est une décision du gouvernement qui s'applique sur l'ensemble du territoire. Il s'agit dans un contexte où c'est vrai, qu'on a une cinquième vague qui est portée par le variant Delta, mais qui est augmentée de façon très importante par Omicron de permettre quand même aux Français qui sont tous fatigués de fêter Noël. C'est un équilibre à trouver entre le respect pour chacun de la possibilité de faire la fête, de célébrer cette nouvelle année 2022 comme elle se doit, mais tout en ayant des limites pour éviter des contagions trop importantes.

Pas gâcher la fête totalement, mais en même temps, interdiction de danser, il faut rester assis pour consommer. Ce sont quand même des mesures restrictives à la fin d'une année qui a été compliqué pour bon nombre de personnes. Est ce que vous pensez que la population va l'accepter ?

On le souhaite bien évidemment, puisque c'est fait dans l'intérêt de la population. Il faut rappeler que nous faisons face à une très forte flambée. Hier, le taux d'incidence était de 670. Aujourd'hui, il est de 851. C'est dire qu'en une journée, on est passé de 670 à 851. Donc, effectivement, on est face à une situation. Alors certes, avec un variant Omicron qu'on dit plus contagieux et nettement moins dangereux. Il faudra peut être attendre et avoir un peu de recul sur ces choses là. Et puis surtout, il y a un taux de positivité aujourd'hui qui est de 8,5 alors qu'il était traditionnellement de 1,5 ce qui illustre justement cette contagiosité. Donc, il faut bien évidemment qu'on soit très vigilant. Tous nos collègues des hôpitaux sont dans des situations qui sont extrêmement compliquées.

Hôpital où la situation est compliquée parce que manque de lits : manque de personnels, des personnels fatigués, en arrêt de travail et puis, pour une infime partie des personnels qui n'ont pas souhaité se faire vacciner et qui ont été mis en dehors de l'hôpital, c'est ça aussi la réalité de la situation à l'hôpital.

C'est tout ça et avec la fatigue d'un système, on ne va pas le nier, tout le monde le sait. On est sur une deuxième année de crise où les services hospitaliers n'ont jamais arrêté de devoir faire face à cette situation. Et je tenais, en ce dernier jour de l'année, à leur rendre un hommage particulier pour le travail consciencieux et permanent qu'ils font au service de la population.

Alors, deux heures du matin, c'est la limite pour cette nuit et après? Comment pouvez vous vous assurer que ces horaires de fermeture vont être respectés, que les gens vont partir? Il y aura des policiers, il y aura des gendarmes, il y aura une surveillance accrue ?

Bien sûr, il n'a jamais arrêté d avoir des contrôles. Sur le mois de décembre, il y a 803 établissements recevant du public, donc les bars, les restaurants, les cinémas, etc. qui ont été contrôlés. Dans la très grande majorité des cas, ça se passe bien, c'est à dire que les professionnels appliquent scrupuleusement les instructions. Il y a juste eu 7 mises en demeure, ce qui, au regard du nombre, est relativement faible. Nous avons contrôlé 6.995 personnes au titre du pass sanitaire en un mois et dont 5 078 clients de ces mêmes établissements. Donc, on voit que les contrôles sont permanents et bien évidemment, il y en aura ce soir, y compris, je le rappelle, avec les classiques contrôles d'alcoolémie sur la route.

Contrôles d'alcoolémie, contrôles de fermeture, de respect des horaires. Quel est le dispositif en termes d'hommes, en terme de policiers, en terme de gendarmes sur la côte basque et au Pays basque cette nuit ?

J'ai fait un point ce jeudi avec l'ensemble des forces de police et de gendarmerie et c'est environ une petite centaine de personnes qui seront sur le terrain pour faire l'ensemble de ces contrôles en zone police et en zone gendarmerie.

Donc, on a dit fermeture des établissements recevant du public à deux heures du matin. La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite aujourd'hui ?

Absolument, elle est interdite et y compris la consommation alimentaire, dans le cadre de festivités sur la voie publique. C'est interdit également. Si vous ne buvez pas, si vous ne mangez pas et si vous respectez quand même la tranquillité minimale des gens, ben oui.

Et pour l'obligation du port du masque à l'extérieur ?

Alors, uniquement dans les cœurs de ces villes (Biarritz, Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye). C'est le cas à Bayonne, déjà, donc il n'y a pas de changement là dessus. Il y a un maintien du dispositif. C'est le cas a Anglet sur une toute petite proportion de la ville. C'est le cas à Biarritz sur une zone étendue correspondant aux animations. Et c'est le cas également à Saint-Jean-de-Luz. Ce n'est pas le cas sur la côte pour d'autres d'autres villes, par contre, à la demande du maire de Saint-Palais, nous avons rajouté le cœur de Saint-Palais.

Les indicateurs sanitaires explosent au Pays basque Sud

La Navarre a atteint hier un taux d'incidence record de 3.700 cas pour 100.000 habitants. C'est le taux le plus élevé en Europe. Dans la Communauté Autonome Basque le taux continue de grimper (2.976). Ce jeudi, plus de 33.000 personnes ont réalisé des tests PCR, 35% ont été testées positives.