La préfecture de Police annonce dans un communiqué mardi le renforcement du dispositif de sécurité pour les fêtes de Noël. Sont principalement concernés les lieux de cultes chrétiens ainsi que les marchés de Noël, les centres touristiques et les centres commerciaux.

Réveillon et jour de Noël : surveillance renforcée autour des lieux de cultes

Île-de-France, France

Sécurité renforcée pour le réveillon et le jour de Noël dans les principales églises de Paris et la petite couronne. La préfecture de Police de Paris, dans un communiqué ce mardi, annonce des rondes, des patrouilles et une "vigilance renforcée" notamment pour les messes de Noël qui risquent de drainer beaucoup de monde comme au Sacré-Coeur dans le 18e arrondissement, à l'église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement ou encore au cirque Gruss installé porte de Passy dans le 16e, qui accueille également un office.

En concertation avec les responsables des lieux de culte, des mesures appropriées à chaque situation seront prises et une surveillance particulière sera mise en place au moment des entrées et sorties de fidèles. Tous les véhicules motorisés ne respectant pas les interdictions de stationnement mises en place aux abords des lieux de culte feront l’objet d’un enlèvement.

Les marchés de Noël ainsi que les centres commerciaux et lieux touristiques de l’agglomération feront également l’objet d’une surveillance de la part des forces de l’ordre.