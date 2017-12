Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Choisir un capitaine de soirée, dormir sur place ou prendre un taxi, les solutions ne manquent pas pour éviter de prendre la route après avoir bu. Pourtant six personnes sur dix qui vont boire et conduire lors du réveillon n'ont pas prévu de solution pour rentrer en sécurité. C'est ce que révèle une enquête réalisée par les associations Prévention routière et Attitude prévention.

Les jeunes encore moins prévoyants

Pour les jeunes de 18 à 24 ans ce chiffre monte même à sept sur dix. Les forces de l'ordre le savent et prévoient donc d'intensifier les contrôles d'alcoolémie sur les routes ce week-end en Provence. Daniel Ollier, le commandant de la CRS autoroutière, promet de la sévérité au bord des routes : «Nous qui voyons des accidents tous les jours, nous n'avons plus de compassion vis à vis de l'alcool. On peut s’amuser mais il ne faut pas conduire. On reste dormir à la maison ou on prend un taxi mais on ne prend pas la route».