Réveillon solidaire à Cannes

Des bénévoles de l'association "Une soupe un sourire pour tous" ont prévu pour cette nuit de la St Sylvestre de faire une maraude un peu spéciale auprès des SDF de Cannes. Le parrain de l'association de Mouans-Sartoux, le dessinateur Kristian a eu l'idée d'organiser cette maraude du nouvel an. Une quarantaine de repas seront distribués ainsi que des chocolats et autres produits festifs excepté de l'alcool.

"Etre avec eux le soir du 31, c'est leur montrer qu'ils comptent pour nous."

Pour Kristian, parrain de l'association, cette maraude du Nouvel an est un acte symbolique. Pour lui c'est important de donner du temps à ces hommes et femmes qui vivent dans la rue. En plus du repas de fête, des duvets, des matelas de camping et autres vêtements chauds sont distribués grâce aux dons.

Vous pouvez contacter l'association ou faire des dons via la page Facebook "Une soupe un Sourire pour tous".