Les élèves et enseignants du lycée Professionnel des métiers de l'Ameublement de Revel se mobilisent ce jeudi 18 novembre dans les rues de la ville pour réclamer davantage de sécurité dans leur établissement. Il y a un mois, un apprenti de 28 ans s'est sectionné la main dans un accident en classe.

Revel : élèves et enseignants du lycée des métiers de l'Ameublement se mobilisent pour plus de sécurité

Après une première mobilisation, la Région Occitanie s'est notamment engagée à financer les interventions sur les appareils qui ne sont plus aux normes

Près d'un mois jour pour jour après le dramatique accident au lycée Professionnel des métiers de l'Ameublement de Revel, où un jeune apprenti de 28 ans s'est sectionné la main en cours, les élèves et les enseignants de l'établissements se mobilisent pour réclamer davantage de sécurité. Ils se réunissent ce jeudi 18 novembre à partir de 13 heures devant le lycée, avant de marcher dans les rues de la commune.

"Plus jamais ça"

Le terrible accident du 19 octobre dernier leur a ouvert les yeux : "ça aurait pu arriver à n'importe qui", disent des élèves du lycée professionnel, qui ont formé un collectif, tout comme leurs professeurs. Les deux travaillent main dans la main avec un seul mot d'ordre : plus jamais ça.

"Il faut qu'on se remette en questions sur les gestes, le quotidien, la sécurité", détaille Lana, étudiante en 2ème année. Un quotidien qui était jusque-là régulièrement rythmé, pour les professeurs, par la réparation des appareils vieillissants de l'établissement, faute d'agent de maintenance pour s'en charger.

Une réunion "positive" avec la Région

"L'urgence aujourd'hui c'est de remettre aux normes des machines qui ne le sont pas et qui n'ont pas été suffisamment entretenues depuis des années", explique l'un des professeurs membre du collectif. Après 2 semaines de vacances scolaires, 3 jours de grève et 1 rendez-vous obtenu avec l'Académie et la région Occitanie il salue "une réponse très positive de la Région qui est prête à intervenir".

Le proviseur de l'établissement poursuit, expliquant que la Région n'a plus la charge d'embauches telles que celles d'un agent de maintenance, "mais qu'elle s'est engagée à financer les interventions extérieures. Des formations aux gestes de premiers secours et à la sécurité au travail vont également être mises en place.