Révélations dans l'Eglise : "C'est un coup de massue" dit Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges

Une nouvelle révélation qui secoue l'Église de France. Alors que la Conférence des évêques de France s'est à Lourdes, Eric de Moulins-Beaufort a révélé que onze anciens évêques ont été "mis en cause" devant la justice civile ou la justice de l'Eglise, dans des affaires de violences sexuelles. Il a notamment évoqué le cas du cardinal Jean-Pierre Ricard. Ce dernier reconnait, dans une lettre, une conduite "répréhensible" sur une mineure de 14 ans. Le parquet de Marseille confirme ce mardi qu'une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée est ouverte. S'ajoute aussi Mgr Michel Santier, sanctionné en 2021 par les autorités du Vatican pour des "abus spirituels ayant mené à du voyeurisme sur deux hommes majeurs" et dont la sanction a été révélée mi-octobre par la presse.

L'évêque de Limoges, Pierre-Antoine Bozo, a accepté un entretien pour évoquer ces affaires ainsi que la suite à en donner, lui qui participait à la Conférence des Evêques de France.

Le président de la Conférence des évêques, Mgr Eric de Moulins Beaufort, a dit ce mardi matin "Nous sommes conscients que la confiance en l'Église est ébranlée et chez certains, brisés." Ce sont des nouveaux coups de canif, si j'ose dire, dans cette confiance, ces affaires ?

Bien sûr, avec surtout une charge symbolique très forte, parce que c'est un cardinal. Les cardinaux sont les conseillers du pape et ceux qui élisent le pape. Donc il y a évidemment une charge très forte liée à cette fonction. Et puis, c'est un homme qui a été très reconnu par ses pairs puisqu'il a été élu pendant deux reprises président de la Conférence des évêques de France, archevêque de Bordeaux. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui est terrible, c'est qu'il reconnaît cette faute parce qu'il se rend compte à quel point le mal qu'il a commis a rongé de l'intérieur sa victime d'une manière qu'il n'imaginait pas et dont il a pris conscience tardivement.

Dans l'hémicycle, à Lourdes, il y avait beaucoup de prêtres, de d'évêques qui ont été ordonnés par lui comme prêtre ou comme évêque. Ca doit être très difficile pour eux.

Voilà, donc c'est plus qu'un coup de canif. C'est surtout un gros coup de massue sur la tête. Et puis une incompréhension. Je pense que lui même est venu à la lumière. Peu à peu, il a pris la mesure de ce qu'il avait fait il y a 35 ans, quand il était curé de paroisse avec une jeune fille mineure. Donc oui, on est bien abasourdi. Je n'ai pas beaucoup d'explications à donner, simplement beaucoup de tristesse.

Quelle suite à donner ? La Conférence des évêques de France a notamment décidé de constituer un conseil de suivi avec l'idée d'avoir une équipe d'experts extérieurs. C'est justement ça qui peut tendre à relier une confiance en l'institution au milieu ?

Oui, exactement. Personne n'est obligé de me croire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une détermination très forte de l'ensemble des évêques pour qu'évidemment cesse tout abus sexuel dans l'Église. Il n'est pas question que dans l'institution, on se couvre les uns les autres et que l'on se protège. Nous sommes très déterminés là dessus.

Ensuite, il se trouve qu'avec l'affaire Sentier, qui coïncide avec cette révélation du cardinal Ricard, c'est la première fois que nous étions, nous les évêques, soumis au cas d'un évêque qui était condamné non pas pour une mauvaise gestion d'abus sexuels des prêtres, mais pour avoir lui même commis des abus. Et ça, ça dépend de Rome et donc c'est des procédures différentes.

Nous avons créé de fait ce groupe d'experts chargé d'aider à la gestion d'abus sexuels commis par un évêque pour faire en sorte que ce qui s'est passé avec Mgr Santier ne se reproduise pas.

De fait, on est certainement trop resté entre nous et on a trop fait confiance à Mgr Santier qui a menti de fait. Et du coup, il faut qu'on soit plus, plus plus prudent, plus vigilant et plus armé.

Est-ce que ça peut être suffisant ?

C'est un changement de culture. On a travaillé à Lourdes avec des groupes de travail destinés à nous aider le mieux possible pour que l'Église soit, comme dit le pape, une maison sûre. Ces groupe de travail étaient composés essentiellement des experts dans leur domaine qui nous aident avec ce regard extérieur dont nous manquons parfois parce que nous sommes trop dépendants de nos fonctionnements.

J'espère, de tout cœur que ce soit suffisant. Même si, vous savez, je pense qu'aucun arsenal législatif d'aucun pays ou d'aucune institution ne permet d'éviter de manière absolue le mal d'être commis en son sein.

Je peux pas vous dire qu'il n'y aura plus jamais d'abus sexuels dans l'Église. Je le souhaite de tout cœur.

Par exemple, c'est un peu technique, mais les prêtres ont un genre de carte d'identité sacerdotale qui s'appelle la célébret national. Mais n'importe qui pouvait les trafiquer comme il voulait. La Conférence des évêques a pris en charge une espèce de moyens techniques d'avoir un célébret de sécurité, de sorte qu'un prêtre qui vient dans un sanctuaire célébrer, il est certain qu'il est autorisé à le faire. Donc oui, on essaie de passer au crible tout ce qui peut permettre que des abus soient commis pour les éviter, et puis de faire en sorte que les victimes puissent parler, puissent être écoutées, puissent être reconnues et qu'une forme de réparation puisse être attribuée. Donc, ce travail est vraiment en cours. Il faudra d'autres choses à faire encore, mais pour l'instant, il me semble qu'on est allé aussi le plus loin possible pour faire en sorte que la confiance soit regagnée.