"Rêves de Gosse" prépare un baptême de l'air pour une centaine d'enfants handicapés à Châteauroux

Offrir un baptême de l'air à 150 enfants de l'Indre, dont une centaine en situation de handicap, c'est l'objectif de "Rêves de Gosse", un événement national qui fera étape à Châteauroux le 2 juin prochain. Tous les enfants participant à cette aventure se sont engagés dans un véritable projet pédagogique autour d'activités sportives, créatives, organisées par l'association Jeune Chambre Economique de Châteauroux. Le but: préparer le grand jour, amener les enfants à se rencontrer et surtout, à se mélanger, qu'ils soient touchés ou non par la maladie et le handicap.

On ne laisse personne de côté

"Le baptême de l'air sera un remerciement, une récompense du travail fourni par ces enfants lors des journées pédagogiques" explique Lisa Fernandes, la responsable pédagogique du projet Rêves de gosse dans l'association castelroussine. "On a deux types d'avions, des petits, et un avion militaire pour les enfants qui ont un handicap plus lourd, avec des fauteuils, de l'oxygène. On ne laisse personne de côté, c'est ça ce projet." Que ce soit pour le baptême de l'air ou pour les ateliers menés dans des lieux symboliques de Châteauroux -le Musée des amis de la Martinerie, le Couvent des Cordeliers, la Plaine des Sports-, les enfants sont là pour échanger et se lier d'amitié.

Une centaine d'enfants s'est ainsi retrouvée au couvent des Cordeliers à Châteauroux, le mercredi 27 avril, pour des ateliers menés par les Beaux-Arts. Le thème: imaginer des engins volants. De circonstance avant le vol du 2 juin. "Je dessine une montgolfière" raconte Sarah*, 13 ans, atteinte d'un trouble autistique. Quand on lui parle de son futur baptême de l'air, elle affiche un grand sourire. "C'est mon rêve ! Depuis toute petite, ça va être génial!"

Sur les tables disposées dans le couvent des Cordeliers, on trouve ce jour-là des feuilles de papier, des crayons, de la peinture, des paillettes, tout pour que les enfants imaginent leur engin volant. "Ils apprennent à partager des choses ensemble (...) c'est aussi ce partage qu'on a envie d'avoir" explique Léa Bertheaume, la présidente de l'association. Prochain rendez-vous : le 14 mai, à la Plaine des sports de Châteauroux, pour une journée sport et handisport.

*Le prénom a été modifié