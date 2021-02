En direct, notre émission depuis Saint-Pierre-de-Chartreuse, dernière étape de la tournée des massifs isérois

C'est le dernier rendez-vous de la tournée des quatre massifs isérois. Ce mercredi 3 février, France Bleu Isère pose ses micros à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour une émission spéciale de "Passez chez nous, c'est ouvert", de 16 à 18 heures, en compagnie d'Alain Salomon et Véronique Saviuc.

Guy Bècle-Berland, Léonie Bacuzzi, Véronique Saviuc et Alain Salomon sont autour de la table © Radio France - Chloé Cenard

16h00, Guy Bècle-Berland, président du SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) de Chamchaude. Le SIVOM est l'organisme qui gère les pistes de ski de fond tout autour de Chamechaude : "On s'occupe de 35 km de pistes", affirme-t-il. Guy Bècle-Berland est né ici et n'a jamais voulu partir de sa région. À la question "pourquoi on ne quitte pas ce lieu ?", il répond simplement : "En Chartreuse c'est facile à vivre".

Guy Bècle-Berland est président du SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) de chamchaude © Radio France - Chloé Cenard

16h00, Léonie Bacuzzi, co-fondatrice de l’école de Porte, un centre d’initiation au biathlon, au ski de randonnée ou encore de ski nordique.