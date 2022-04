"Revivre des concerts comme avant": les festivaliers heureux de retrouver le Printemps de Bourges

Le Printemps de Bourges est lancé ! Jusqu'à ce dimanche 24 avril, les concerts vont rythmer les soirées dans la ville, sans oublier les animations dans les rues ou au village du festival installé au pied de la cathédrale. Une grande fête que Bourges n'avait pas connue dans ce format depuis deux ans, la faute à la pandémie. "Cela fait plaisir de pouvoir profiter à nouveau de ce genre de manifestations, maintenant que le Covid est un peu plus loin de nous" sourit Bruno. Il est venu de Marseille, avec sa femme, exprès pour le Printemps de Bourges que tous deux découvrent pour la première fois. "La programmation nous a intéressés, notamment le père et le fils Dutronc. On va rester trois jours, pour bien profiter, on découvre la ville en même temps!"

Shana, elle, va rester toute la durée du Printemps de Bourges. C'est un cadeau d'anniversaire pour la jeune Tourangelle... avec deux ans de retard. "Il y a deux ans, j'avais pris mes places, parce que je venais d'avoir 18 ans, je pouvais aller au Printemps, mais annulation, raconte la jeune femme originaire de Montargis. On l'attendait, déjà parce que c'est le premier festival de l'année, et on enlève les masques (...) on va revivre des concerts comme avant, j'ai hâte!"

Retrouver l'ambiance du festival dans les rues, dans les bars, ça fait aussi plaisir aux habitants comme Géraldine et son mari Toshinari. En vacances, ils veulent profiter de toutes les animations. "Même les gens qui ne sont pas forcément musiciens professionnels emmènent leurs instruments, pour chanter, improviser, c'est convivial" dit la jeune femme. Originaire du Japon, lui-même musicien amateur, Toshinari apprécie "qu'il y ait des animations partout, que ce ne soit pas concentré en un seul lieu comme beaucoup de festivals."