VIDÉO - Coronavirus , un an après : ces Drômois et Ardéchois devenus essentiels avec la crise sanitaire

Ils ne sont pas soignants, ils n'ont pas eu les applaudissements à 20h00 mais la crise sanitaire a permis de comprendre à quel point ils sont essentiels dans notre société. Un an après le premier confinement en France, le 17 mars 2020, France Bleu Drôme-Ardèche a donné la parole à ces Drômois et Ardéchois, en première ligne dès le début de la crise sanitaire.

FOCUS sur ces Drômois et Ardéchois dont le métier est devenu essentiel avec la crise sanitaire. Copier

La peur des débuts...

Dès le début de la crise, ils ont continué à ramasser nos poubelles, à prendre soin de nos personnes âgées à domicile ou nous ont permis de remplir nos frigos. Lucas a été caissier au Carrefour contact de Saint-Georges-les-Bains au Sud de Charmes-sur-Rhône pendant cette année. Le magasin de proximité de 800 m² s'est transformé les premiers jours en hypermarché.

Lucas se souvient bien de ce 17 mars : "C'était la cohue. On avait des paniers qui dépassaient largement 300 euros, on n'a jamais vu ça". Le magasin a dû rationner les paquets de farine derrière les caisses. Les achats se sont ensuite calmés. Au fur et à mesure des mois, les mesures sanitaires se sont renforcées.

La position est parfois délicate notamment quand Lucas doit rappeler les clients de porter un masque, obligatoire depuis le 20 juillet en magasin : "On m'a dit que j'étais une victime de la société. Au début près d'un quart des clients ne se pliaient pas aux règles". Des règles renforcées également au sein d'Ardèche Aide à Domicile (AAD), dont le personnel est en contact permanent avec des personnes à risque.

Dès qu'elle arrive chez quelqu'un, Fabienne, aide à domicile depuis 14 ans, se lave les mains. C'est devenu un automatisme pour elle tout comme le port du masque et les surblouses de protection dès qu'elle est obligée de se rapprocher très près des gens. "Au début je prenais tout le temps ma température, se souvient-elle. J'avais peur qu'il leur arrive quelque chose à cause de moi".

"Sur le plan psychologique, c'est parfois dur" - Fabienne, aide à domicile

Son métier a changé cette année : "Au début nous faisions que l'essentiel c'est-à-dire donner à manger, faire la toilette. Et puis aujourd'hui, les gens ont pris conscience que nous ne sommes pas que des femmes de ménage. On accompagne psychologiquement." Un rôle essentiel pas encore assez reconnu pour elle malgré les 1.000 euros de prime Covid. "On a été quand même en première ligne. Des collègues ont attrapé le virus", déplore-t-elle.

...et aujourd'hui ?

Tous les matins, à 5h, Sébastien, éboueur à Valence-Romans-Agglo démarre sa tournée. Lui et sa vingtaine de collègues ne se sont jamais mis en retrait malgré les incertitudes du départ. "On se demandait comment on pouvait attraper le virus. On ne savait pas trop ce qu'il fallait toucher. On apprend que le virus pouvait rester 24h sur un bout de carton et on faisait des tournées 100% carton. Tout le monde était perdu", se souvient-il.

Lors du premier confinement, des personnes l'ont applaudi et il a retrouvé des mots et des dessins d'encouragement sur les poubelles. "Mais bon, ça n'a pas duré, souffle-t-il. Dès la fin du premier confinement, on est revenu aux choses normales. On nous a vite oubliés." Pourtant, la crise sanitaire se poursuit et Sébastien pense au Covid tous les jours.

"Beaucoup de gens ne ferment pas leurs poubelles, constate-t-il. Et il y a des masques qui s'envolent, qui peuvent aller sur nous. Ce sont des petites inquiétudes mais c'est notre quotidien." Un quotidien toujours perturbé un an plus tard pour ces professionnels dits "essentiels" désormais mais pas encore assez reconnus selon eux.