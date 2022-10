EN IMAGES - Ouverture de Revolte, le premier garage 100% électrique, à Nantes

De l'extérieur, Revolte ressemble à un garage classique, dans une zone d'activités. Mais le slogan sur le mur affiche l'ambition : "Pour des voitures électriques qui durent 100 ans". Le nom du garage se veut aussi provocateur. "Il y a deux lignes de lecture", explique Alexis Marcadet , co-fondateur de la société. "La première, Révolte, c'est l'idée qu'une communauté ensemble peut faire bouger les lignes de manière très forte. Et de l'autre côté, Re Volt, parce qu'historiquement toutes les voitures étaient électriques."

Alexis Marcadet nous entraîne dans le show room, où le client peut apprendre comment déjouer l'obsolescence programmée des objets, pendant la révision de sa voiture : "C'est un lieu de vie dans lequel les personnes peuvent se dire 'Revolte, ce n'est pas juste un garagiste'. C'est un lieu où on peut se former à comment réparer un ordinateur, par exemple."

Le garage Revolte affiche en grand sa volonté de faire durer les voitures. © Radio France - Anne Bertrand

Dans l'atelier de Revolte, une dizaine de voitures attendent d'être révisées ou réparées. Certaines sont neuves mais d'autres plus anciennes, comme le modèle Blue Car. Comme dit Raphaël Daguet, autre co-fondateur de Revolte, "elles étaient destinées à la casse mais on va les resusciter, les remettre en état de marche".

Pour l'heure, c'est un 4/4 hybride, installé sur un pont élévateur, qui est en cours de réparation. "La batterie ne fonctionnait plus, on a isolé la cause du problème et on est en train de sourcer la pièce pour réparer intégralement la batterie au lieu de la remplacer comme le proposait le constructeur", explique Raphaël Daguet. Le client aurait payé 17.000 euros sa batterie neuve. La réparation, là, va lui coûter entre 3 et 4.000 euros.

Une batterie de voiture déposée dans le laboratoire avant diagnostic de la panne. © Radio France - Anne Bertrand

Interdiction d'approcher de trop près le mécanicien, Jérémy Noiraud, qui répare le 4/4 sous tension électrique. Pour lui, travailler ici a du sens. "Je roule en électrique et ça me plaisait bien de permettre à ces voitures de durer plus longtemps. Souvent ce sont des composants qu'il faut remplacer, pas de grosses parties de la voiture."

A Revolte, les voitures sont faites pour durer. Et tant pis si, au fil du temps, elle est sont rayées ou cabossées. Tant mieux, même dirait Raphaël Daguet : "Quand on achète une vieille table usée ou une maison qui a du vécu, on est plutôt fier des marques du temps. L'un des objectifs chez nous, c'est que les gens soient fiers de rouler avec une voiture cabossée et qu'ils se disent que c'est reparti pour de longues années."

L'Académie Revolte va être créée pour recruter et former des mécaniciens

Les fondateurs de Revolte ont confiance en l'avenir. En septembre, le nombre d'immatriculations de véhicules électriques a dépassé pour la première fois le nombre d'immatriculations de diesel. Le principal souci du garage, c'est de recruter des mécaniciens spécialistes des voitures électriques. "Il n'y a pas d'école donc on accepte les CV avec une appétence en électrique ou en mécanique mais on prend aussi les autodidactes et les curieux. On va créer l'Académie Revolte, on va former les personnes donc tous les CV sont les bienvenus", indique Alexis Marcadet.