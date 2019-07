Revue d'effectifs pour l'ouverture de la saison des feux de forêt en Vaucluse

En plein épisode de canicule, les pompiers et leurs partenaires sont sur le pied de guerre pour affronter les incendies de l'été. À Lagnes, ils ont lancé la saison estivale des feux de forêt, synonyme d'une plus grande vigilance jusqu'à la mi-septembre.

Lagnes, France

À Lagnes, la végétation est déjà sèche, l'herbe toute jaune, prête à s'enflammer. C'est bien le signe que la période des feux de forêt est ouverte. Les pompiers viennent de la lancer par une revue d'effectifs et d'équipements, aux côtés de tous leurs partenaires habituels : gendarmes, office national des forêts, comités communaux des feux de forêt, etc. Cette année encore, tous seront particulièrement vigilants dans les massifs forestiers du Luberon, du Ventoux, des Dentelles de Montmirail, d'Uchaux et des Monts de Vaucluse.

Une vigilance accrue en raison de la canicule

En plein épisode de canicule, les pompiers scrutent le ciel et comptent sur des épisodes orageux, mais rien ne tombe pour l'instant. Les jours les plus à risque, 250 hommes et femmes seront mobilisés préventivement dans le département. Ils seront bien plus en cas de sinistre. Une cellule de crise est mise sur pied jusqu'à la mi-septembre pour gérer les urgences. Pour la première fois cette année, ils pourront compter sur le renfort d'une équipe de sapeurs pompiers spécialisés dans les "feux tactiques". Quinze personnes se sont formées pendant deux ans aux contre-feux à allumer pour maîtriser des flammes.

Pour éviter d'avoir à faire appel à ces équipes, le préfet de Vaucluse Bertrand Gaume en appelle aux riverains des massifs forestiers. "N'oubliez pas de désherber aux abords des forêts !".