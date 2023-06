Rezay : un différend conduit à la fermeture de l'unique commerce du village

Une fermeture ressentie comme un énorme gâchis par certains dans ce petit village d'un peu plus de 200 habitants.

Le bar ouvrait toutes les fins de semaine et s'était diversifié en proposant des activités annexes comme du yoga, des jeux, des conférence et un diner spectacle par mois. Une ressourcerie était en projet. Sa plus belle réussite ? Etre parvenu à créer du lien entre tous les habitants du secteur au delà de Rezay, estime Isabella Marques, porte-parole de l'association " Renouszayvous " : " Les gens faisaient connaissance et pas seulement autour du bar ou des soirées diner-concerts qu'on pouvait organiser. Il y avait une activité pour tous types de public, et c'était ce qui était intéressant. Des cours de yoga, des jeux. Cela permettait des rencontres avec des étrangers venus s'installer à la campagne après le covid, ou qui ont des résidences secondaires, et des habitants du secteur. Moi, par exemple, je suis parisienne à la base, et j'ai fait la connaissance de l'ancien propriétaire du lieu qui venait prendre son petit verre, comme beaucoup de personnes âgées et avec qui on discutait."

Isabella Marques, porte-parole de l'association Renousayvous" © Radio France - Michel Benoit

Trop d'activités annexes aux yeux du conseil municipal. Bon nombre pouvant être organisées ailleurs estime la maire de Rezay, Fabienne Levacher : " Il y a la salle des fêtes pour les cours de yoga par exemple. Et cela nous met aussi en porte-à- faux vis à vis d'autres associations du village. En quoi une activité yoga a t-elel sa place dans un restaurant ?" Et c'est bien là que le bât blesse. Si l'association parle avant tout de tiers-lieu, la municipalité tient avant tout à l'activité de restauration et de bar : " Le bar n'est ouvert qu'en fin de semaine et il n'y a pas assez de restauration sur place, ouverte à tous, ajoute Fabienne Levacher. La commune a quand même investi plus de 200.000 euros dans ce bâtiment, notamment sur les cuisines. C'est une somme pour la municipalité ! L'orientation de l'association a changé et n'est pas assez concentrée sur cette activité de restauration."

La salle et son piano, près de la cheminée © Radio France - Michel Benoit

Tout simplement, car c'était compliqué à monter assure Isabella Marques : " On ne croit pas que ce soit viable. Déjà quand on est un restaurateur professionnel, c'est compliqué. Beaucoup dans le coin ont fermé ou sont sur le point de fermer. Certes, on aurait pu organiser des choses avec nos bénévoles, mais cela aurait été déloyal vis à vis de ces professionnels qui ont déjà beaucoup de difficultés à tenir."

La café vendait également un peu de produits locaux © Radio France - Michel Benoit

Le projet ressourcerie, réservé aux adhérents de l'association a peut-être aussi inquiété le conseil municipal quant aux conditions d'accueil du public. ReNousZayVous espère ouvrir ailleurs dans le village dans quelque temps. La mairie de son côté, n'exclut pas de vendre le bâtiment... tout est possible.