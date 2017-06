Rezé : 300 logements construits chaque année pour accueillir les nouveaux habitants de l'agglo nantaise

L'agglomération nantaise voit arriver 6.000 nouveaux habitants chaque année. Une partie d'entre eux choisit Rezé où 300 nouveaux logements sont construits chaque année. L'enjeux : trouver l'équilibre entre ce que veulent ces néo-Rezéens, la ville et les promoteurs immobiliers.

Nantes attire. L'agglomération gagne 5.700 habitants par an selon l'Insee. Pour les loger, les projets immobiliers se multiplient, notamment à Rezé où 300 logements sont construits chaque année. La ville attire grâce à sa proximité avec Nantes et son réseau de transports : le tram, le bus et le train à la gare de Pont-Rousseau. L'enjeux, c'est de trouver le bon équilibre entre ce que veulent ces néo-Rezéens, ce que souhaite la mairie pour le développement de la ville et les impératifs économiques des promoteurs immobiliers. C'est le neuvième arrêt de notre train des législatives.

On ne connaissait pas Nantes en arrivant, mais nous voulions être près du tram. On a tenté Rezé !

L'exemple le plus impressionnant de construction de logements de ces derniers mois, à Rezé, c'est l'îlot Confluent. Un micro quartier complètement neuf de 500 logements, juste en face des Nouvelles cliniques nantaises, rebaptisées il y a peu hôpital privé du Confluent. Il fait partie des nombreux projets d'aménagements de la ville. C'est là qu'Anne-Sophie et sa petite famille se sont installés en janvier dernier et pour les mêmes raisons que beaucoup de leurs voisins. "Avant, nous étions dans le Var. Quand on est arrivé, on ne connaissait pas du tout la région, mais on voulait être près du tram. On a tenté ici". Les différents immeubles abritent 25% de logements sociaux, une résidence pour les étudiants et les jeunes travailleurs et une résidence pour seniors.

Il faudrait une loi Pinel pour les primo-accédants

Anne-Sophie est locataire alors que la ville cherche plutôt à attirer de nouveaux propriétaires, ceux qu'on appelle les primo-accédants. "Nous souhaitons faire venir des habitants qui s'installent à Rezé pour plusieurs années", explique Yann Vince, l'adjoint à l'urbanisme. Mais les prix à l'achat sont élevés et pour les jeunes qui cherchent à acheter, il n'y a pas de dispositifs aussi intéressant que la loi Pinel pour les investisseurs et c'est ce qui bloque pour Loïc Cantin, le président de la FNAIM (fédération nationale de l'immobilier) en Loire-Atlantique. "Pourquoi ne pas accorder le même avantage fiscal à des Français qui ont besoin de se loger ? La réduction d'impôts, ils la méritent tout autant que quelqu'un qui est déjà logé, qui est propriétaire de sa résidence principale et qui achète uniquement pour louer".

Les investisseurs sont une nécessité pour créer un dynamisme de l'activité immobilière sur l'agglomération nantaise

"C'est investisseurs, nous avons aussi besoin d'eux", assure Alain Riguidel, le directeur régional d'Eiffage qui construite l'îlot Confluent. "Pour ce qui concerne la partie résidentielle, logement, les investisseurs, c'est une vraie nécessité pour créer un dynamisme de l'activité immobilière sur l'agglomération nantaise". Et, de toute façon, les promoteurs ne peuvent pas refuser de vendre à des investisseurs pour laisser la priorité à des propriétaires occupants. Pour ce qui est de l'îlot Confluent, environ 60% des logements mis en vente ont été achetés pour être ensuite loué, c'est un peu en dessous de la moyenne de l'agglomération. Et ces appartements vendus, ils permettent ensuite aux promoteurs immobilier de lancer de nouveaux programmes et de construire les immeubles et les logements sociaux dont les villes ont besoin.

Rezé compte 21% de logements sociaux et doit atteindre les 25% pour respecter la loi SRU

Et pour Rezé, construire davantage de logements sociaux, c'est une nécessité. Il y en 120 à l'îlot Confluent."Nous sommes passés de 16 à 21% de logements sociaux ces dernières années", explique Yann Vince. "Mais nous devons monter à 25%, c'est l'objectif fixé par la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ndlr). Pour l'atteindre, sur certaines petites réalisations, nous atteignons 50% de logements sociaux". La municipalité veut aussi que ces logements sociaux soient disséminés dans la ville. "Dans le quartier du château, il y en a déjà suffisamment", poursuit Yann Vince, "il faut en construire ailleurs". Il veut aussi des appartements qui soient assez grands pour des familles. "Il y a beaucoup de T2 qui se construisent mais nous avons des besoins pour des T4 et des T5". Rezé est une ville très demandée en terme de logements sociaux en raison, là aussi, du réseau de transports.

Trouver l'équilibre avec les secteurs pavillonnaires

Les grues font donc partie du paysage à Rezé. Les immeubles poussent et la ville doit aussi trouver le juste équilibre avec tous ses secteurs pavillonnaires. "Il y a un besoin de logement, mais nous comprenons aussi que quelqu'un qui habite dans une maison depuis des années n'a pas envie de voir un grand immeuble se construire au bout de son jardin", assure l'adjoint à l'urbanisme. La municipalité veut donc aussi protéger les jardins, les venelles (petites ruelles) du XIXe siècles et les aires de jeux pour les enfants. "Et nous expliquons aux promoteurs que ça ne sert à rien de construire de grands immeubles au sud de Rezé, ce n'est pas là que les gens veulent habiter".

Il faudrait plus de commerces de proximité

Au-delà de la question des logements, il y a aussi celles de tous les services qui vont avec. Le stationnement est un point noir. Même si 11% des déplacements se font à vélo à Rezé, beaucoup de ménages ont deux voitures. Au niveau des transports en commun, le Chronobus 4 est bondé, une nouvelle ligne de tramway va être construite mais pas avant 2026. "Ce serait bien qu'il y ait davantage de commerces de proximité", relève Anne-Sophie, notre Varoise installée depuis le début de l'année à Rezé. "Il y a bien la boulangerie et la pharmacie au pied de notre immeuble mais pas grand chose d'autre". C'est aussi une priorité de la ville : faire venir et revenir les petits commerces au pied des nouveaux immeubles et de ceux qui ont été réhabilités. "Nous y arrivons, petit à petit. Nous avons par exemple une supérette qui va ouvrir au rez-de-chaussée d'un immeuble à la sortie sud de Pont-Rousseau", conclut Yann Vince.

