Rezé : des dizaines d'habitants ont enregistré les bruits de leur ville

C'est une première en France à une si grande échelle. Pendant plus de 6 mois, plusieurs dizaines d'habitants de la ville de Rezé ont enregistré via une application les bruits de leur quartier. Une initiative de la ville de Rezé et de l'université Gustave Eiffel de Bouguenais. Objectif : identifier les zones calmes et les zones bruyantes, et trouver ensemble des solutions pour lutter contre les nuisances sonores.

Cela fait 23 ans que Robert habite Rezé. Même s'il confie habiter dans un quartier relativement calme, il est très gêné par certains bruits. "Ce qui me gêne le plus, c'est le bruit des avions quand ils décollent" précise-t-il.

Enregistrer les sons de son quartier

Ce sont ces nuisances sonores qui ont poussé ce Rezéen à tenter une nouvelle expérience, baptisée "Sonorezé". Grâce à une application smartphone, "Noise Capture", il enregistre depuis 6 mois tous les sons autour de lui.

Une forme de science participative, qui a aussi séduit Marie-Pierre, qui habite Rezé depuis six. "Je pense que la science participative, c'est l'avenir. Elle permet de tenir compte de tous les points de vue de manière raisonnée. Je trouve cela très constructif."

La science participative permet de collecter des données fiables.

L'expérience est réalisée en partenariat avec l'université Gustave Eiffel de Bouguenais. "On seraient capables, nous chercheurs, de capter les environnements sonores dans une petite commune, mais pas dans une ville comme Rezé, explique Arnaud Can, chercheur en acoustique environnementale à l'université Gustave Eiffel de Bouguenais. "C'est pourquoi la science participative est primordiale pour nous. Elle permet de collecter des données plus fiables, et surtout de voir comment les habitants se saisissent de cette opportunité."

Cette collecte de données sonores en temps réel permet ensuite aux participants d'en discuter avec les élus. "L'idée, c'est de faire participer tour le monde, explique Claire Guiu, adjointe à la ville nature à Rezé. Il n'y a pas que les données scientifiques qu'il faut prendre en compte, mais aussi les perceptions sonores quotidiennes des habitants."

A terme, l'objectif est de cartographier le bruit et lutter contre les nuisances sonores. Et même si les résultats sont déjà rendus, les participants confient vouloir continuer d'enregistrer les sons autour d'eux. S'ils étaient une vingtaine de volontaires au début de l'expérience au mois de janvier, ils sont désormais près de 130 participants.