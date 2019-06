Rezé : des travaux sur l'axe principal pourrissent la vie des habitants des rues voisines

C'est un calvaire sonore que vivent depuis plus d'un mois des habitants de Rezé, près de Nantes. En raison de travaux sur l'artère principale de la ville, le trafic routier est dévié dans des rues adjacentes. Et cette situation va durer jusqu'à la fin novembre.

Rezé, France

Depuis la mi-mai et jusqu'à la fin du mois de novembre d'importants travaux sont menés sur l'artère principale de Rezé dans le quartier Ragon, cet axe permet de rejoindre la porte des Sorinières et le périphérique de Nantes. La circulation est donc déviée le temps du chantier, les 10 000 véhicules qui empruntent cet axe quotidiennement doivent passer dans des rues adjacentes au grand dam des riverains.

Des camions dans des rues étroites

Au coeur d'un quartier pavillonnaire, les rues de la Mirette et de la Butte de Praud sont étroites, en temps normal deux véhicules ont du mal à se croiser. Or, depuis plus d'un mois, c'est un balai incessant du matin au soir, des voitures, des bus et des camions empruntent ces voies d'habitude si calmes. De quoi mettre les riverains à cran, "on était tranquille dans notre rue mais vue la déviation, tout le monde passe par là" déplore Carole en se désolant de voir passer un tracteur, "c'est horrible" ajoute t'elle. Son fils de 16 ans lui est remonté contre les automobilistes qui roulent trop vite, Hugo affirme que "les gens ne s'arrêtent pas au stop, ils sont à 60 ou 70 km/h au bout de la rue, c'est n'importe quoi".

Un trafic incessant du matin au soir dans des rues étroites de Rezé © Radio France - Julien Penot

Des riverains ont décidé de fabriquer eux-mêmes des panneaux

Des panneaux "arrêt et stationnement interdit" ont été installés le long de la rue pour faciliter le croisement des véhicules mais les habitants souhaiteraient qu'il y ait davantage de panneaux de limitation de vitesse. Certains ont donc fait avec les moyens du bord et ont fabriqué eux mêmes des pancartes avec de simples feuilles de format A4 !

"Des jeunes se sont amusés à mettre un panneau limitation 30 km/h" - Pierre, un habitant de la rue de la Butte de Praud

Dans le quartier d'autres habitants ont imité le geste et des panneaux de fortune ornent désormais les poteaux et les containers.

Conscients de la gêne occasionnée, les services de Nantes métropole annoncent qu'ils vont installer des panneaux temporaires dans les prochains jours ainsi qu'un dispositif pour ralentir la circulation.