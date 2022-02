Rezé : "il m'a fait aimer l'école", élèves, collègues, élus, habitants rendent hommage au maire Hervé Neau

Deux semaines après la mort du maire de Rezé, Hervé Neau, plus de 1 000 personnes se sont rassemblées, ce samedi 26 février, devant la mairie de la commune, pour lui rendre hommage ; une cérémonie émouvante en discours et en musique.

Plus de 1 000 personnes se sont rassemblées, ce samedi 26 février à Rezé, à 15 heures, devant la mairie, pour rendre hommage au maire Hervé Neau qui s'est suicidé deux semaines plus tôt. Les discours se sont enchaînés, entrecoupés de musique, puis les Rezéens ont pu déposer des fleurs, ou écrire un message dans le livre d'or.

Il croyait profondément à la mobilisation locale pour faire vivre la politique, utilement, sincèrement, simplement, au plus près des habitantes et des habitants.

- Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes métropole

Les élus ont d'abord pris la parole. "Il croyait profondément à l'engagement citoyen et ça n'était pas un slogan mais une méthode de travail", a commencé Johanna Rolland, maire de Nantes. Le président du département, Michel Ménard, puis le préfet Didier Martin, ont ensuite salué un homme "qui participait avec humilité à la vie locale" et "qui était animé par un sens profond du service public".

Devant la mairie de Rezé, des messages et fleurs pour Hervé Neau. © Radio France - Paul Sertillanges

Hommage, aussi, à l'enseignant

"Il ne se passait pas une journée sans que l'on entende des éclats de rire dans sa classe", témoigne un de ses anciens collègues. "C'était l'instituteur que tous les enfants rêvaient d'avoir", ajoute une ancienne parent d'élève.

"Tomber dans sa classe, c'était un cadeau", se souvient Mandy. Copier

"Sa manière d'être, ça me donnait l'envie de me lever tous les jours pour aller à l'école, se souvient Mandy, aujourd'hui âgée de 20 ans. Il m'a fait aimer l'école, c'était un instituteur extrêmement bienveillant, pédagogue et gentil."