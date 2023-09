Rezé : une entreprise de fumage de saumon expérimente la semaine de travail de quatre jours

Des journées plus denses pour réduire la semaine de travail à quatre jours. Beaucoup d'entreprises ont sauté le pas, surtout des grands groupes, mais aussi certaines TPE (très petites entreprises). C'est le cas de l'entreprise artisanale "Atlantique Saumon Fumé", basée sur le marché d'intérêt national de Rezé. La démarche n'est pas commune dans l'agroalimentaire.

"Le bonheur !"

Il fait moins de 10 degrés dans l'atelier. Emmitouflé dans une combinaison blanche, Joël désarrête un filet de saumon, tout sourire. Désormais ses week-ends commencent le jeudi soir. "J'hésite entre faire du tricot ou faire du sport le vendredi... Je pense que je vais opter pour le VTT ! blague le salarié. Et puis ça fait des frais d'essence en moins, je fais 30km par jour." Un vrai confort aussi pour Jérôme, arrivé il y a un an de la grande distribution, où il a connu les horaires en trois-huit. "Le bonheur ! Ça nous permet d'avoir trois jours consécutifs que pour nous."

Une organisation à repenser

Les salariés arrivent maintenant au travail un quart d'heure plus tôt le matin, à 6h45 et finissent trois quarts d'heure plus tard le soir, à 16h30, avec un quart d'heure de moins pour la pause de midi. "Sur la vie personnelle, ça ne change pas grand-chose. Au niveau de la production, on arrive à étaler davantage et à faire du produit plus qualitatif, on est moins stressé par le temps", raconte Jérôme. Il a évidemment fallu repenser toute l'organisation, s'arranger aussi avec les clients (magasins et restaurateurs).

Grâce à cette mesure, Vincent Farias, le gérant, fait même des économies, d'électricité et d'eau surtout : "on va gagner un nettoyage par semaine, donc on économise sur les produits et sur l'eau, environ 20% de moins. Car le fumage de saumon nécessite énormément d'eau pour nettoyer les machines et atelier." Sur onze salariés, seuls deux ont préféré rester à la semaine de cinq jours, plus flexible pour leur organisation personnelle.