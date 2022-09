Rians : Gérald Darmanin annonce une vingtaine de gendarmes supplémentaires par département

Dans le Cher, huit brigades ont disparu en vingt ans. Or la délinquance progresse en zone gendarmerie. Il faut réinvestir certaines zones. Et il va falloir aller vite : les première brigades, environ deux par département, pourraient être créées dès l'été prochain, espère le ministre de l'intérieur qui laisse carte blanche aux élus locaux pour définir en concertation avec chaque préfet, les lieux d'implantation de ces nouvelles brigades. Elles compteront une dizaine de gendarmes. La carte sera annoncée en mars prochain.

Le ministre de l'intérieur à son arrivée à Rians. © Radio France - Michel Benoit

On compte de plus en plus d'actes de délinquance ramenés au nombre de gendarmes : vols de carburant, vols de GPS dans les tracteurs, violence intra-familiales, décharges sauvages, les campagnes n'échappent plus non plus aux trafics de drogue. Pour aller plus vite, le ministre de l'intérieur compte notamment installer des nouvelles brigades dans des bâtiments publics existants ou parfois désaffectés : " Il y a des endroits où il y a déjà un bâtiment public " explique Gérald Darmanin. " On peut aussi les mutualiser avec une police municipale, avec des services municipaux, avec d'autres services d'état, avec une caserne de pompiers. Il faut être imaginatif. L'important, c'est que ces gendarmes puissent être sur le terrain et qu'ils sortent de ces brigades pour aller à la rencontre de la population. "

Plus d'une centaine d'élus locaux du Cher ont participé à cette première consultation © Radio France - Michel Benoit

L'idée de brigades itinérantes pour intervenir ponctuellement dans certains secteurs fait aussi son chemin. La difficulté, c'est de rester présent en campagne tout en se renforçant dans les banlieues de Bourges et Vierzon, là les communes gagnent des habitants. " Si on doit occuper du péri-urbain, il ne faudra pas délaisser pour autant les zones rurales " avertit le colonel Olivier Caussanel, commandant du groupement de gendarmerie du Cher. " Soit avec de la mobilité, soit avec un dispositif adapté. On ne fera pas d'opposition entre le péri-urbain et le rural. On recherche un modèle équilibré pour continuer à agir en profondeur et être sur les pôles d'attractivité sans délaisser les parties les plus rurales. " Le Cher compte 483 gendarmes et 211 réservistes.

Le colonel Olivier Caussanel, commandant du groupement de gendarmerie du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le ministre de l'intérieur a annoncé un changement radical à venir pour les policiers : ils ne pourront plus quitter un commissariat si un remplaçant n'est pas nommé... C'est le problème pour les commissariats de Vierzon et Bourges notamment : des policiers sont arrivés depuis le printemps, 10 à Bourges et 5 à Vierzon, mais ces renforts sont rapidement gommés par les mutations du mois de septembre. Gérald Darmanin espère par cette nouvelle règle (pas de départ sans remplacement) mettre fin à ce cercle vicieux : " Evidemment, on pourra toujours discuter socialement, il pourra toujours y avoir des exceptions à cette règle, mais l'idée, je l'ai dit hier aux syndicats de police, c'est de mettre les policiers là où on a besoin d'eux contre la délinquance. Il faut qu'on revoit nos règles pour répondre aux besoins et que le ministère de l'intérieur ait plus la main pour contrôler les effectifs commissariat par commissariat. Et je tiens à rassurer les élus et les habitants de Bourges et Vierzon : il y aura une augmentation des effectifs à la hauteur de ce que j'avais promis l'année dernière."