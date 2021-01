Ribeauvillé, les commerçants ont le moral en berne avant les soldes d'hiver

Alors que les soldes d'hiver débutent ce mercredi 20 janvier, sur la route des vins d'Alsace, les commerçants de Ribeauvillé (5.000 habitants) ne sont pas à la fête. L'année dernière a été ponctuée par la fermeture des magasins pendant plusieurs mois, à cela s'est ajouté l'annulation de nombreuses manifestation qui attirent les touristes, comme le marché de Noël.

Dans les rues commerçantes, les visiteurs se font rares, d'autant que la neige s'est invitée il y a quelques jours en Alsace et complique la circulation dans le centre-ville. Le couvre-feu de 18 heures, n'arrange pas non plus les choses.

Beaucoup de stocks dans les magasins de vêtements

Christine Kienlen tient un magasin de vêtements dans la cité des ménétriers, elle n'est pas à la fête : " Les rues sont désertes et il y a beaucoup de stocks, on a fermé un mois entier en novembre et trois mois au total en 2020. Là, on va essayer de faire de la trésorerie pour la saison à venir, mais ça va être très difficile. La clientèle locale est venue, mais ça suffit pas", soupire la commerçante.

Toutes les précautions ont été prise à Ribeauvillé © Radio France - Guillaume Chhum

Dans la boutique de lingerie d'Agnés Ponton ce n'est pas aussi la fête, les annulations de manifestations ont été difficiles pour le commerce : " On a eu l'annulation de la fête des ménétriers, puis le marché de Noël. L'ambiance est triste, les gens n'ont pas le moral."

Clientèle locale freinée par les intempéries, touristes absents

En ce début d'année 2021, les commerçants de Ribeauvillé sont donc pessimistes résume le président de l'association Patrick Ebersold : " Ribeauvillé c'est une ville mixte. Elle est touristique mais attire aussi une clientèle locale. Cette dernière est d'ailleurs empêchée à cause des intempéries et on a pas du tout de touristes. Personne n'attend grand-chose des soldes," résume le commerçant.

Ce qu'on redoute aussi ici à Ribeauvillé, c'est un troisième confinement.