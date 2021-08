Richardménil : une jeune étudiante chinoise bloquée en France par la COVID 19

Cela fait 2 mois que Yifan joue les prolongations en France et bien malgré elle. La jeune étudiante de 16 ans a eu une première déconvenue fin juin. A la fin de son année d'échange international, fin juin, il est l'heure de rentrer chez elle, dans la province du Sichuan.

Mais quelques jours avant le départ alors qu'elle avait dû faire un aller-retour à Paris l'avant-veille pour effectuer une prise de sang et un test PCR (car les autorités chinoises ne reconnaissent pas tous les laboratoires), elle apprend que son vol est annulé et reporté d'un bon mois, "visiblement trop de cas de COVID" explique Muriel Pelletier, chez qui Yifan réside en ce moment. Et au passage un aller-retour pour rien pour Muriel, qui l'accompagnait.

Mais en juillet sa famille d'accueil, près de Longwy, doit partir en vacances. Yifan trouve alors un autre point de chute, chez Muriel Pelletier, également famille d'accueil qui accepte de l'héberger à Richardménil, près de Nancy en attendant son vol fin juillet.

Casse-tête administratif

Fin juillet, rebelotte, à quelques jours du vol et après avoir fait les test et prise de sang, nouvelle annulation du vol, apparemment toujours à cause de la situation sanitaire. Muriel tente alors d'entamer des démarches auprès des autorités pour permettre à Yifan de trouver une solution, car, à nouveau l'échéance est repoussée d'un mois. Et là Muriel s'est heurtée à l'administration, de services de l'état, en passant par la gendarmerie ou les ministères "tout le monde se renvoie la balle" constate-t-elle, dépitée.

Même si Yifan apprécie la famille et la France, la jeune fille, qui en un an a acquis une belle maîtrise du français, a désormais hâte de rentrer chez elle, "surtout pour l'école qui a déjà commencé". Il y a aussi ses proches qui lui manquent même si elle s'y est habituée depuis le début de son séjour. Ses parents sont tout de même rassurés de la savoir "chez Muriel" dans cette famille d'accueil.

D'autant que, depuis fin juillet, le visa de la jeune femme a expiré, elle n'a plus d'assurance et il faut rapidement trouver une solution. La prochaine fenêtre de tir se situe fin septembre avec une place réservée sur un vol vers la Chine. Tout le monde croise désormais les doigts pour qu'il ne soit pas lui non plus annulé. A l'arrivée, même vaccinée, Yifan devra respecter un confinement de 14 jours. En attendant c'est presque l'"auberge espagnole" à Richardménil car une autre jeune fille, d'origine italienne, est arrivée dans la famille de Muriel, elle devait prendre la suite de Yifan. Du coup, tout le monde a un peu poussé les murs en attendant une issue favorable pour Yifan. L'objectif serait déjà qu'elle puisse obtenir une prolongation de son visa jusqu'à la date de ce vol.