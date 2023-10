Riedisheim : une opération séduction des gendarmes pour attirer de nouvelles recrues

Une opération de séduction des gendarmes ce lundi 2 octobre à Riedisheim près de Mulhouse. C'est "une journée en immersion avec la gendarmerie", à partir de 10 heures. Rendez-vous fixé au 21, rue des bois au Stade de foot du Waldeck. Ce rendez-vous est destiné aux étudiants, lycéens, chercheurs d'emplois, pour venir découvrir les métiers de la gendarmerie.

La gendarmerie cherche de nouvelles recrues

Il y a de nombreux stands et démonstrations au programme : Brigade, plongeurs, chiens, hélicoptère, gendarmes mobiles, peloton de surveillance et d'intervention, criminalistique. Vous pourrez rencontrer des gendarmes du terrain, mais également des officiers et anciens hauts dirigeants de la gendarmerie.

A partir de 17 ans, sans diplôme et jusqu'à BAC+5 , il y a 300 métiers différents dans la gendarmerie. 12 000 gendarmes sont recrutés chaque année