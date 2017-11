"Rien à jeter", ou comment l'art et la culture s'invitent à l'ESAT APAJH près de Chalon-sur-Saône

L'ESAT APAJH de Crissey inaugurait ce lundi 13 novembre 2017, l'exposition "Rien à jeter", fruit des ateliers menés par l'artiste Patrice Mortier et une quarantaine de travailleurs. Une exposition pour montrer que le handicap n'empêche pas, bien au contraire, de s'intéresser à l'art.

"Rien à jeter", c'est une exposition qui montre que les plus beaux projets ont toujours une belle fin. Celle-ci a été montée conjointement par l'ESAT APAJH de Crissey tout près de Chalon-sur-Saône avec l'aide de l'association Hors Limites et de l'artiste Patrice Mortier. Ce dernier, est venu, depuis février, animer une fois par semaine des ateliers avec les travailleurs de cet Établissement de service et d'aide par le travail.

L'exposition "Rien à jeter" est le fruit de 7 mois d'ateliers à l'ESAT avec l'artiste Patrice Mortier © Radio France - Stéphanie Perenon

Un projet culturel au long cours

Un projet mené sur le thème du recyclage et du développement durable, pour permettre aux travailleurs de s'ouvrir à d'autres univers que celui du travail. "C'est pour créer une nouvelle ouverture, une rencontre avec la culture et la création", explique Cécile Fromont. Elle est chargée de développement culturel à l'association Hors Limites, à l'origine de cette exposition, pour elle , "c'est une façon d'ouvrir de nouveaux horizons pour ces publics, parfois éloignés de la culture mais c'est aussi permettre de porter un autre regard sur l'ESAT, sur ce qui s'y passe et sur les gens qui y travaillent".

Cécile Fromont est chargée de développement culturel à l'association Hors Limites Copier

De grandes fresques sur le thème du recyclage et réalisées par les travailleurs ornent les murs de l'ESAT APAJH © Radio France - Stéphanie Perenon

Et le résultat est étonnant : des fresques de street art, une fontaine de canettes recyclées et assemblées, des pneus et extincteurs transformés en oeuvre d'art et même une maquette de la ville Chalon-sur-Saône en moulage de plâtre! Une quarantaine de travailleurs de l'ESAT ont participé à ces ateliers. Très impliqués, comme Éric et Frédérique, deux travailleurs de l'ESAT.

Reportage Copier

Dans l'atelier au milieu de l'exposition, de gauche à droite, Frédérique, l'artiste Patrice Mortier, Cécile Fromont de Hors Limites et Aurélie Girard de l'ESAT APAJH © Radio France - Stéphanie Perenon

L'exposition "Rien à jeter" inaugurée ce lundi 13 novembre 2017 à l'ESAT APAJH de Crissey © Radio France - Stéphanie Perenon

Le projet a reçu le soutien de la DRAC, de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et Malakoff Médéric.

L'ESAT APAJH envisage de renouveler l'expérience l'an prochain.

La maquette de Chalon-sur-Saône réalisée en moulage de plâtre par les travailleurs de l'ESAT © Radio France - Stéphanie Perenon

