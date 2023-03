"Rien n'a bougé depuis la mort de Nolan" : les cyclistes drômois toujours en colère contre l'inaction

Comme chaque premier samedi du mois depuis la mort de Nolan, 8 ans, percuté par un car à l'entrée du pont Mistral, une soixantaine de cyclistes se sont donné rendez-vous sur le lieu du terrible drame à l'appel notamment des associations de cyclistes Alterre et REVV. Ils continuent de dénoncer le silence des pouvoirs publics et l'absence de travaux destinés à mettre en sécurité les usagers.

"Il faut faire plus et plus vite"

Nicolas Martin est le Président de l'association REVV - Roulons en ville à vélo - " on ne dit pas que les pouvoirs publics ne font rien mais il faut faire plus et beaucoup plus vite parce que depuis le covid, de plus en plus de personnes se mettant au vélo pour se déplacer mais en face il faut qu'il y ait des aménagements". Pourtant, selon Nicolas Martin mais aussi selon le syndicat des mobilités Valence-Romans Déplacements à France bleu Drôme Ardèche en novembre dernier, des aménagements doivent être créés sur et aux abords du pont Mistral, point noir de la circulation, "sauf que rien n'a été présenté, aucun plan". La confiance ne semble pas loin d'être rompue entre les cyclistes et les pouvoirs publics.

Taper plus fort

Alors pour se faire entendre, les cyclistes vont continuer de se mobiliser jusqu'à ce que les choses avancent de manière significative, mais pas seulement. "La région Auvergne-Rhône Alpes a une assemblée cette semaine et elle a prévu de faire passer un budget assez important pour les infrastructures vélo" explique la conseillère régionale Europe écologie les verts Maud Grard . "Mais pour l'instant rien est détaillé, donc nous avons déposé des amendements pour demander à ce que des financements soient dédiés à des infrastructures comme le pont Mistral", conclue la conseillère régionale.

Durant la mobilisation des membres du collectif ont repeint la signalétique au sol sur la route autour du lieu de l'accident de Nolan.

Durant la mobilisation des membres du collectif ont repeint la signalétique au sol sur la route autour du lieu de l'accident de Nolan. - Collectif Extinction Rébellion

"Nous sommes conscients que ce marquage n'est pas satisfaisant, c'est l'ensemble du pont et ses abords qu'il faut réaménager. Ce marquage est donc symbolique, temporaire car fait au blanc de Meudon, mais il est là pour matérialiser notre colère et notre souhait que la priorité soit donnée aux piétons cyclistes et transports en commun à Valence et ses alentours."