Rillettes : le palmarès 2023 du concours de Mamers enfin dévoilé

Après plus de dix jours d'attente en raison d'un bug informatique , la 55eme édition du concours national des rillettes sarthoises, organisée à Mamers, livre ses résultats ce mercredi 22 février. En Sarthe, la maison Pissot, à Saint-Aubin-des-Coudrais, remporte la médaille d'Or dans la catégorie boucher-charcutier. La boucherie "Chasse Royale", de la maison Ramage, au Mans, arrive en premier dans la catégorie charcutier. La meilleure "rillette créative" est remportée par la boucherie "Au paradis gourmand", située à Vincennes, dans le Val de Marne.

"La médaille d'or, on l'avait jamais eue, donc on est super content !", réagit à chaud Steven Ramage, propriétaire de deux boucheries au Mans, cela représente plus de ventes dans un premier temps et cela prouve qu'on fait partie de ceux qui savent bien faire des rillettes." A chaque édition, les vainqueurs du concours des meilleures rillettes de Mamers bénéficient d'importantes retombées économiques et d'une grande visibilité, notamment auprès des restaurateurs.