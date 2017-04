Risque accru pour les feux de forêts en Bretagne

Ça peut suprendre à cette époque, pourtant les risques de feux de forêts sont importants en Bretagne. Particulièrement en Ille-et-Vilaine où la Préfecture, qui a prolongé son arrêté sécheresse, appelle à la plus grande prudence.

Gros déficit de pluie

Après une année 2016 moins pluvieuse, la Bretagne est en gros déficit de pluie en ce début de printemps.

Les autorités alertent maintenant sur les risques de feux de forêts qui sont bien réels selon Benoit de Rodellec, Président de Fransylva Bretagne, qui regroupe les propriétaires forestiers en Bretagne.

Benoit de Rodellec, Président de Fransylva Bretagne

Le risque est particulièrement accru en Ille-et-Vilaine, où le Préfet a prolongé l'arrêté sécheresse. Les secteurs à risque sont nombreux.

Communiqué de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine

Une végétation en suspension

Si ces risques peuvent surprendre à cette époque, ils s'expliquent par la particularité de la forêt bretonne, dont le sol est couvert de fougères et d'herbes sèches en légère suspension, qui ne touchent pas le sol humide et brûlent facilement à la moindre étincelle.

François Bouessel du Bourg en sait quelque chose. Président de l'association CEDIF 35 (regroupe des propriétaires forestiers en Ille-et-Vilaine et des professionnels de la forêt), sa forêt de Val d'Izé a brûlé il y a presque 20 ans, à cette même époque de l'année.

François Bouessel du Bourg, Président de l'association CEDIF 35

Prudence en forêt

La Préfecture d'Ille-et-Vilaine appelle donc à la plus grande prudence, et les promeneurs et les propriétaires forestiers. Il sont 26.000 en Bretagne et donc concernés par cette sécheresse.