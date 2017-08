Risque d'attentats : La Rochelle renforce la sécurité sur le Vieux-Port

Au lendemain des attentats meurtriers à Barcelone et dans la station balnéaire de Cambrils, en Catalogne, de nouvelles mesures sont prises pour éviter les intrusions de véhicules sur le Vieux-Port, très fréquenté par les touristes.

Comment éviter l'intrusion de véhicules sur le Vieux Port de La Rochelle, noir de monde tous les jours et tous les soirs en pleine période touristique, tout en laissant possible passage des bus et des secours ? La question se pose au lendemain des attentats de Barcelone et Cambrils, en Catalogne. Les autorités de Charente-Maritime ont pris de nouvelles mesures.

La mairie de La Rochelle et la préfecture de la Charente-Maritime ont décidé ce vendredi de prendre de nouvelles mesures de sécurité. Il s'agit d'abord d'installer définitivement les plots en béton qui ne servaient jusque là qu'au moment des grands événements comme les Francofolies. Ils sont installés de façon permanente désormais, sous la forme de chicanes : elles sont chargées de ralentir d'éventuels véhicules hostiles, tout en laissant passer les bus et les secours qui ont besoin de circuler sur le Vieux-Port. Ces chicanes sont mises en place dès ce vendredi soir sur cinq points autour du Vieux-Port : à proximité de la place de la Motte-Rouge, quai Maubec, rue Léonce-Vieljeux, rue Saint-Jean du Pérot et côté Quai Valin.

La préfecture de Charente-Maritime, de son côté, a décidé de renforcer sur le Vieux-Port la présence des militaires l'opération Sentinelle ainsi que celle de la police nationale.

Le drapeau espagnol sur la Tour de la Chaîne. © Radio France - Julien Fleury

D'autre part, en hommage aux victimes des attentats, le drapeau Espagnol a été hissé ce vendredi sur la Tour de la Chaîne.