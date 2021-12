Risque d'effondrement à Bordeaux : "Ces immeubles n'ont fait l'objet d'aucun signalement"

Deux jours après l'évacuation d'une dizaine de locataires de la rue Burguet, deux immeubles restent encore ce vendredi interdits d'accès. Un arrêté municipal de mise en péril a été prolongé pour les bâtiments situés aux numéros 6 et 8 de la rue qui borde l'hôpital Saint-André. "La situation concerne particulièrement l'immeuble n°8 (...) il y a une petite chance que le 6 puisse retrouver son intégrité", explique Amine Smihi, maire-adjoint du quartier Bordeaux-Centre et adjoint au maire de Bordeaux en charge de la tranquillité publique.

"Un trou constaté dans une zone de travaux de la cave du numéro 8"

Alors que six locataires ont passé une deuxième nuit en dehors de leur appartement, il est difficile de savoir ce vendredi quand ces habitants seront en mesure de retrouver leur habitation. "L'analyse de la nature des travaux qui reste à faire pour sécuriser le chantier (...) va se faire dans les prochains jours", indique la municipalité.

450 signalements par an à la mairie pour des fissures et risques d'écroulement

Si les services municipaux reçoivent environ 300 signalements par an et posent 50 arrêtés de péril, "nous sommes plutôt sur un flux d'environ 450 signalements depuis les événements de la rue Planterose et de la rue de la Rousselle". Une hausse qui s'explique par "les événements successifs, le degré de sensibilité qui a fortement augmenté et la vigilance collective", assure Amine Smihi qui évoque également une politique volontariste de la mairie "d'aller vers la sensibilisation des syndics de copropriété, pour demander, en cas de doute, des expertises afin d'être sûr qu'il n'y a pas de risque."

"Aucun lien entre les immeubles de la Rousselle et Planterose et ceux de la rue Burguet"

La mairie de Bordeaux rappelle également "être en train de monter un dossier de diagnostic très large" sur le nombre d'immeubles fragilisés. "La question de l'entretien des bâtiments sera peut-être posée au terme de ce diagnostic et chacun devra prendre ses responsabilités", conclut Amine Smihi, allusion au rôle des propriétaires.