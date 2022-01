Risque d'effondrement rue de Bourgogne à Orléans : des habitants autorisés à retourner chez eux pendant 45 mn

Alors qu'une partie de la rue de Bourgogne reste fermée depuis le 12 janvier en raison d'un risque d'effondrement de deux immeubles, une partie des riverains évacués en urgence vont être autorisés à retourner chez eux ce samedi pour récupérer des affaires, Ce sera 45 minutes, pas plus !

Une partie de la rue de Bourogne à Orléans est formellement interdite d'accès depuis le 12 janvier, pour cause de péril imminent

Entre trente et quarante habitants de la rue de Bourgogne, dans le centre-ville d'Orléans, vont pouvoir enfin retourner chez eux ce samedi après-midi. Les experts et les pompiers viennent de donner le feu vert pour qu'ils puissent entrer dans les immeubles qui jouxtent les deux bâtiments menaçant de s'effondrer aux numéros 19 et 21 de la rue de Bourgogne.

Immeuble menaçant de s'effondrer rue de Bourgogne à Orléans, totalement fissuré © Maxppp - Alban Gourgousse

Mais il faudra faire (très) vite ! Ces habitants auront droit à quarante-cinq minutes pour entrer dans leurs appartements et récupérer leurs affaires, sous l'œil des pompiers et d'agents de la Mairie d'Orléans.

Les habitants auront 45 mn chacun

L'opération va commencer à 13 heures ce samedi et s'étaler sur tout l'après-midi, indique la Ville d'Orléans. Les habitants des deux immeubles qui risquent de s'effondrer (une quinzaine de personnes) n'auront, en revanche, pas le droit de retourner chez eux : trop dangereux. Les expertises sont toujours en cours pour savoir si ces deux habitations, aux 19 et 21 de la rue de Bourgogne, devront être démolies.