Risque d'effondrement rue de Bourgogne à Orléans : la Ville demande l'état de catastrophe naturelle

La Ville d'Orléans va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, après l'évacuation la semaine dernière d'une partie de la rue de Bourgogne, dans le centre-ville. Deux immeubles menacent en effet de s'effondrer, et le périmètre est totalement fermé depuis mercredi et interdit d'accès.

Une origine naturelle ?

Des écoulements auraient créé une cavité sous les fondations et ainsi "fait bouger" les immeubles des 19 et 21 rue de Bourgogne. A quoi sont-ils dus ? A la mairie d'Orléans, qui a commandité plusieurs expertises, dont certaines toujours en cours, on dit disposer de solides arguments pour obtenir une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Dossier examiné en février

A la Mairie, le dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est en cours de constitution, au sein du service de l'Environnement et de la Prévention des Risques avec l'aide des services de la préfecture du Loiret, et doit être bouclé avant la fin du mois de janvier. Ensuite, une commission spéciale nationale, qui doit se tenir (à ce stade) le 8 février devra trancher.

Un périmètre de sécurité est établi autour de l'immeuble situé au 21 rue de Bourgogne à Orléans (juste devant le panneau sens interdit) © Radio France - Antoine Denéchère

La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle permettrait une indemnisation plus facile, rapide et complète des propriétaires sinistrés des immeubles de la rue de Bourgogne. Car, en coulisses, depuis l'évacuation des lieux le 12 janvier 2022 par les pompiers et la publication d'un arrêté d'interdiction de pénétrer et d'habiter par la Ville d'Orléans, se joue aussi actuellement une "bataille" entre les compagnies d'assurance, les experts, et les propriétaires des immeubles concernés.

Pendant ce temps, la cinquantaine d'habitants des neuf immeubles qui ont été évacués ne peuvent toujours pas rentrer chez eux et se trouvent dans des logements temporaires. Ils sauront ce vendredi s'ils sont autorisés à retourner chez eux un court instant pour récupérer quelques affaires (cela ne concernerait pas tous les immeubles).