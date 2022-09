Risque d'incendie dans les Landes : l'interdiction de la chasse l'après-midi est prolongée

Depuis le dimanche 11 septembre, la chasse est interdite dans les Landes de 14h à 20h. Une interdiction qui a été prolongée ce vendredi 20 septembre, car les risques d'incendie persistent dans le département.

En effet, le massif forestier landais reste en vigilance orange incendie (niveau 3 sur une échelle de 5), ce qui impose la plus grande prudence, et donc une limitation des déplacements et des activités en forêt.

Une sécheresse toujours importante

"Au regard de la sécheresse observée dans le département et du risque élevé d’incendies, avec encore de nombreux départs de feu au cours des derniers jours, la préfète des Landes a décidé de prolonger la suspension de la pratique de la chasse l’après-midi afin de limiter au maximum la présence humaine dans les espaces boisés du département sur les heures les plus chaudes et sèches de la journée", explique ainsi la préfecture dans un communiqué. "L’exercice de la chasse, pour tous les gibiers, continue donc à être suspendu entre 14h et 20h, dans les espaces exposés au risque d’incendie du département."

Cette suspension s’applique jusqu’à la fin de la vigilance orange risque feux de forêt qui est en cours, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2022. Toutes les autres interdictions et restrictions induites par la vigilance restent par ailleurs en application :

la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits entre 14h et 22h sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation et pistes cyclables ;

les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage sont suspendues entre 14h et 22h ;

les activités ludiques et sportives sont interdites entre 14h et 22h à l’exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètres de plans plages.

Il est rappelé aussi qu’il est interdit à l’intérieur des bois, forêts et landes et ce jusqu’à une distance de 200 m :

d’utiliser du feu,

de fumer,

de jeter tout débris incandescent,

de procéder à des incinérations et brûlages dirigés sauf autorisation dûment délivrée par le maire ou la préfète,

de pratiquer le camping isolé et le bivouac sauf autorisation du propriétaire,

de tirer des feux d’artifice publics ou privés.

Des informations sur le niveau de vigilance et les mesures applicables sont disponibles sur le répondeur de la préfecture des Landes au 05 40 25 40 20.