Risque d'incendie élevé dans le Gard, les pompiers en alerte

D'importants moyens matériels et humains assurent une surveillance quotidienne dans le département. Objectif : intervenir le plus vite possible en cas de départ de feu.

À l'heure où des incendies sévissent dans les départements voisins de Vaucluse et du Var, les sapeurs-pompiers du Gard sont en alerte. En effet, le risque d'incendie est élevé dans le département. Depuis ce lundi, trois secteurs sont d'ailleurs placés en vigilance orange : le Gard Rhodanien, les Garrigues et la Petite Camargue. Le reste du territoire gardois est lui en vigilance jaune.

Pour intervenir le plus rapidement possible sur d'éventuels départs de feu, d'importants moyens humains et matériels assurent une surveillance quotidienne dans le département. Au sol, 120 soldats du feu et des agents de l'Office nationale des forêts se tiennent prêts à intervenir. Quatre camions sont prépositionnés près des massifs et 20 véhicules jaunes naviguent à proximité avec, chacun, 600 litres d'eau à l'intérieur.

Dans les airs, un hélicoptère bombardier d'eau peut être sollicité à tout moment en décollant de Saint-Geniès-de-Malgoirès. Un avion, l'Horus 30, sillonne également le ciel gardois de 11h à 19h. "Il vole à une altitude qui lui permet d'avoir un visuel sur quasiment tout le département, explique le commandant Jérôme Tallaron des pompiers du Gard. À bord, il y a le pilote et un observateur. Et son rôle, c'est la détection. Dès que l'équipage voit une fumée suspecte, il va s'y rendre pour la qualifier et nous apporter des informations sur la base desquelles nous allons adapter les moyens d'intervention."

Par ailleurs, les pompiers du Gard viennent de recevoir huit nouveaux camions-citernes de nouvelles génération qui peuvent être également dépêchés sur des incendies.