Risque d'incendie très élevé ce lundi en Vaucluse

La préfecture prévient, le risque d'incendie sera "très élevé" ce lundi 31 août en Vaucluse. Les pluies -bénéfiques- tombées vendredi et samedi n'ont pas sonné la fin de la "saison" des incendies. D'importants moyens de prévention et de lutte resteront mobilisés dans les secteurs les plus à risque. Conséquence de cette situation, l'accès et la circulation dans les massifs forestiers du Sud du département seront réglementés.

Pour les massifs des Monts de Vaucluse, du Luberon et de basse Durance :

accès possible uniquement de 5h à 12h

à titre dérogatoire, le colorado provençal à Rustrel (sentier du Sahara) ; la cédraie du Petit Luberon sur la partie balisée et le vallon de l'Aiguebrun à Buoux seront ouverts de 5h à 20 heures.

Pour les massifs de Bollène-Uchaux, de Rasteau-Cairanne, des Dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux

accès libre toute la journée

Plus d'infos sur la prévision de danger météorologique : 04.28.31.77.11