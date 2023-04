Risque d'inondations en Charente-Maritime : des employés municipaux se forment à l'accueil de sinistrés

La tempête Xynthia, qui a touché notamment la Charente-Maritime dans la nuit du 27 au 28 février 2010, est encore un souvenir marquant pour beaucoup. Alors pour se préparer à un éventuel épisode climatique de la sorte, cette semaine, les employés municipaux de plusieurs communes se prêtent à un exercice grandeur nature. Ils travaillent à Vérines, Yves ou la Rochelle. Pour les accompagner, 14 bénévoles de la sécurité civile de Charente-Maritime sont à leurs côtés.

"En cas d'astreinte ça sera à nous d'ouvrir la salle"

Les bénévoles de la sécurité civile décharge le camion avec toutes les affaires utile à la mise en place du centre d'accueil © Radio France - Lucas Bouguet

Pour Vanessa, employée au service des sports de la ville de La Rochelle, cette formation est "très importante parce qu'en cas d'astreinte, ça sera à nous d'ouvrir la salle et de participer à toute la mise en place". Concrètement, pour les agents, il faut installer quatre zones afin de garantir le meilleur accueil pour les victimes. Il y a d'abord la partie secours où il faut monter une tente pour prodiguer les soins, puis il y les lits de camp à déplier avec leur duvet, mais aussi la zone de convivialité à installer avec les tables, cafetières, packs d'eau et biscuits et enfin la zone fumeur à délimiter. Toutes et tous se prêtent au jeu. Dans la bonne humeur, les agents municipaux écoutent les consignes des bénévoles de la sécurité civile pour être prêts en cas d'inondations ou de submersion.

Les employés municipaux montent la tente de la protection civile où seront prodigués les soins © Radio France - Lucas Bouguet

Une première à La Rochelle

L'enjeu de cette formation est "que tout le monde sache ce qu'il doit faire et comment il doit le faire", souligne Gérard Dubois, conseiller municipal à la Rochelle en charge du plan communal de sauvegarde. Globalement, pour lui, la mise en place du centre s'est bien déroulé. Des petites améliorations méritent d'être apportées notamment sur la communication entre le poste de commandement et la Préfecture mais pour une première, l'élu est satisfait. Il aimerait d'ailleurs répéter l'exercice chaque année afin de gommer les petites erreurs mais aussi de permettre à tout le monde d'être formé et de répondre au mieux aux situations d'urgence.

