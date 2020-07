Risque d'orages : l'Enclave des Papes placée en vigilance orange par Météo France

Les communes de l'Enclave des Papes sont placées en alerte Orange par Météo France pour phénomènes orageux accompagnés de grêle. La plus grande prudence est recommandée jusqu'à la fin de l'épisode attendu à partir de 14h ce mercredi.

Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en alerte orange par Météo France en raison d'un risque d'orages violents ce mercredi après midi et jusqu'en soirée. La Drôme étant concernée, les communes vauclusiennes de l'Enclave des Papes (Grillon, Richerenches, Valréas et Visans) le sont également.

Beaucoup de pluie et de la grêle

L'épisode est attendu à partir de 14h et jusqu'en début de soirée. La dégradation orageuse devrait aborder le sud du Massif Central avant de se généraliser en Rhône Alpes -notamment l'Ardèche et la Drôme- jusqu'en vallée du Rhône. Météo France s'attend à des orages localement forts (20 à 30mm d'eau en moins d'une heure) et accompagnés de grêle. L'épisode pourrait aussi toucher le nord Vaucluse, actuellement en vigilance Jaune pour risques d'orages.

Conséquence de cette alerte, l'accès au site des gorges du Toulourenc est interdit sur les communes de Malaucène , de Saint-Léger-du-Ventoux et de Mollans-sur-Ouvèze jusqu'à la fin de la vigilance météorologique.